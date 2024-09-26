韩国举重希望之星全熙秀在世界青少年锦标赛上勇夺三银. September. 26, 2024 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 17岁的举重希望之星全熙秀（庆北体育高中•人名音译下同）在2024国际举重联盟（IWF）世界青少年举重锦标赛上获得了3枚银牌。全熙秀是上月在巴黎奥运会上收到迟来的2012年伦敦奥运会男子举重铜牌而成为话题的全相均（43岁）的女儿。 25日，在西班牙莱昂举行的世界青少年举重锦标赛女子76公斤级比赛中，全熙秀抓举成绩102公斤、挺举成绩130公斤、总成绩232公斤，在3个项目中都获得了银牌。美国的艾拉•尼克尔森（18岁）以抓举113公斤、挺举131公斤、合计244公斤的成绩获得了该级别的3枚金牌。IWF主办的世界锦标赛与仅以总成绩决出获奖者的奥运会不同，抓举、挺举、总成绩项目都设奖牌。 据IWF透露，全熙秀在本次大赛上创下的合计成绩是该级别的青少年世界纪录。IWF将13岁到17岁的选手分类为青少年。至此，韩国举重青少年世界纪录保持者达到2人。巴黎奥运会女子举重最重量级（81公斤以上级）银牌得主朴惠贞（21岁）在16岁的2019年，在朝鲜平壤举行的亚洲青年•青少年举重锦标赛上，获得了女子81公斤以上级三冠王，在各领域创下了世界纪录。全熙秀的父亲全相均在举行巴黎奥运会的上个月，在法国巴黎迟迟才收到了12年前的伦敦奥运会男子举重105公斤以上的铜牌。全相均在2012年伦敦奥运会上以436公斤的总成绩以第4名的成绩结束了比赛。但是，在伦敦奥运会当时以448公斤的总成绩获得铜牌的鲁斯兰•阿尔贝戈夫（36岁•俄罗斯）在之后的药物检查中呈阳性反应，被剥夺了奖牌，全相均时隔12年再次晋升到了第3位。国际奥委会（IOC）今年3月决定由全相均继承这枚奥运会铜牌。

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