因工作岗位减少、就业准备长期化而负债累累的青年们. September. 10, 2024 07:57. . 据调查，因无法偿还从金融公司借来的钱而沦为“信用留意者（旧‘信用不良者’）”的青年人数在2年零7个月间增加了25%。这意味着，很多青年在找工作的准备就业期间，因借来的债务累积而陷入信用不良状态。7月底在韩国信用情报院登记为信用留意者的20多岁年轻人为6.6万人，比2021年底的5.26万人大幅增加。所指的是贷款期限结束后3个月仍未偿还债务或滞纳期限超过6个月的情况。同期，全体信用留意者增加8%，而20多岁人群则比整体增加3倍以上。 问题是，由于不多的债务，很多青年在迈出社会第一步之前就已经信用不良。在信用评价公司登记短期滞纳信息的20多岁青年，10人中有9人滞纳金额不到1000万韩元。如果被登记为信用留意者，无论负债多少，都将面临停止使用信用卡、信用等级下降等不利因素。如果找到工作，有固定收入的话，这点债务在一两年内就能偿还，但因为找不到工作，无法摆脱信用不良的泥潭。 要想从根本上解决这样的问题，必须改善就业状况，但就业所需的时间越来越长，招聘市场正在逆流而行。以今年5月为基准，就业或有就业经验的20-34岁青年到第一次就业所需的时间是历史最长的平均14个月，比去年增加1.7个月。从学校毕业后到首次就业需要1年以上的青年占32%，需要2年以上的青年占20%。 青年就业岗位数量也在减少。据统计厅雇佣动向，今年第一季度20岁以下青年层的工作岗位比去年同期减少10.2万个。确定今年下半年招聘计划的大企业只有35%，因此“优质工作岗位”的供应远远不足。现实情况是，不能得到富裕父母支援的青年们，在越过就业门槛之前，只能陷入债务的泥潭。对于在人生决定性的时期被几十、几百万韩元的债务压垮而面临危机的青年们，政府和金融圈应该大幅加强信用恢复支援项目。当然，更重要的是创造更多符合青年要求的优质工作岗位。

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