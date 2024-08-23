世界各国纷纷降息，韩国却因家庭债务束手束脚. August. 23, 2024 07:54. by 赵应亨记者、纽约=林宇善记者 yesbro@donga.com、imsun@donga.com. 韩国银行22日将基准利率维持在3.50%，刷新了史上最长时间的冻结记录。这是自去年2月停止上调利率以来，连续13次（约1年零7个月）冻结。美国和欧洲等主要国家已下调利率或预告下调利率，唯独韩国被不断增加的家庭债务束缚住手脚，只能维持高利率基调。 韩国银行总裁李昌镛22日在金融货币委员会结束后举行的记者招待会上说明了冻结利率的理由：“单从物价水平来看，正在朝着判断已具备下调利率条件的方向发展。但是，不能犯急于降低利率或过度供应流动性、导致刺激房地产价格上涨心理的错误。”意思是说，从经济放缓、物价上涨率下降的情况来看，下调利率是正确的，但由于房价和家庭债务等金融不稳定现象严重，只能维持目前的基准利率。韩国银行当天通过《修正经济展望》，将今年实际经济增长率预测值从原来的2.5%下调至2.4%。 韩国银行冻结利率的步伐，与陆续开始下调利率的其他国家背道而驰。此前，加拿大在主要国家中率先从今年6月起连续两次下调利率，欧洲中央银行在6月份下调一次利率后，正在权衡9月份追加下调利率的可能性。另外，中国也在上个月降低了起到基准利率作用的贷款市场报价利率，英国也在本月初时隔4年果断下调了利率。起到全球货币政策标尺作用的美国也确定将于下月下调。美联储当地时间21日公布的7月联邦公开市场委员会议事录显示，19名与会者中大多数认为9月份降息比较合适。华尔街预测，美联储一次性下调0.5个百分点的“大削减”的预测也越来越大。 对于当天韩国银行冻结利率的决定，总统室破例另行表明立场，称“利率决定是金融通货委员会的固有权限，但从刺激内需的角度来看，有些遗憾”。意思是说，为了应对经济放缓，韩国银行当天应该立即下调利率。 但专家们指出，政府当初在家庭负债及房价管理上失败，是如今束缚韩国银行手脚的回旋镖。很多人担心，如果现在为了挽救内需而草率下调利率，可能会给火热的房地产市场和家庭贷款火上浇油。截至6月底，家庭负债达1896万亿韩元，创历史最高纪录。房地产价格也以首都圈为中心上升，首尔公寓价格连续22周呈上升趋势。

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