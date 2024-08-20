“寻找包容性的对策”……更加深邃的“艺术之海”. August. 20, 2024 08:44. by 金民 kimmin@donga.com. 在愤怒的人们涌向街头的画面前放着米袋。音响中传出了在示威现场唱的歌声。讲述与政治、社会不安直接相关的印度尼西亚米价暴涨问题的艺术集团塔林•帕迪的作品《稻草人》设置在釜山现代美术馆1楼。 面对该作品的墙壁上布满了尹锡南的“女性独立运动家肖像”系列。看着朝鲜时代尹斗绪（1668~1715年）的“自画像”，学习彩色画的尹锡南画出了63名女性独立运动家的肖像。尹锡南和塔林•帕迪的作品虽然时代背景和国家不同，但热烈地描绘了抗议压制个人自由的样子。 将梦想解放的同时尊重多样性的态度作为对策进行展示的2024釜山双年展《在黑暗中观看》于17日开幕。展览的灵感来自于18世纪往返于马达加斯加沿岸的海盗之间形成的自治社会和佛教的度量。届时，将以脱离规定框架，根据情况谁都可以成为领导者的海盗社会的灵活性、尊重共同体的佛教的包容性等为中心，展示来自32个国家的62名作家（组）的作品。 展览将在釜山现代美术馆、釜山近现代历史馆、汉城1918、草梁斋等4个场所举行，其中釜山现代美术馆的密度最高。松泉大师的佛画《观音和玛丽亚-真理从未离开过我》和让人联想起遇难船的郑有珍的《茫茫大海路》在入口处大规模设置，分别代表了佛教和海盗的展示主题。 就像尹锡南和塔林•帕迪的作品相遇一样，出现了很多可以相互比较的作品。讲述韩国近现代史的新学哲和描绘佛教及西方文化并存的柬埔寨日常生活的提安里-楚的绘画相互对视。日本作家寺内洋子和泰国作家普拉特查娅•芬通的设置作品也是如此。 不仅是韩国作家，在欧洲和美国的双年展上很难看到的东南亚作家也大举亮相。有很多作品可以看出积极引入政治、社会问题而苦恼的痕迹。两位艺术导演贝拉•梅、菲利普•皮罗特（人名音译上同）曾在德国展示过以对冷战后形成第三世界起到重要作用的国际会议“万隆会议”为主题的展览，在此次展览中他们也将摸索摆脱殖民主义和冷战体制残余的对策。两位导演表示，“摆脱了以‘光’为中心思考的欧洲启蒙主义，在黑暗之中寻找包容性的对策。”该展览将持续到10月20日。

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