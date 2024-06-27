去年毒品犯罪者达27611人，创历史新高……三分之一是10多岁和20多岁青少年. June. 27, 2024 08:16. by 张恩智记者 jej@donga.com. 据统计，去年韩国国内揭发的毒贩子（毒品犯罪者）人数首次超过2万人，创下了历史最高纪录。特别是被揭发的毒品犯罪者中，每3名中就有1名以上是10多岁和20多岁的年轻人，此外女性犯罪者也剧增。 据大检察厅26日发表的《2023毒品类犯罪白皮书》显示，去年毒品犯罪者人数为2.7611万人，比2022年（1.8395万人）增加了50.1%。毒品犯罪者从2019年的1.6044万人剧增到2020年的1.8050万人，2021年减少到1.6153万人，从2022年开始再次呈现增加趋势。 据悉，特别是10多岁青少年毒品犯罪者剧增。去年，毒品犯罪者中10多岁的有1477人，比前一年（481人）增加了2倍。20多岁的毒贩也有8368名，比2022年（5804名）增加了44.2%。在全体毒品犯罪者中，10多岁和20多岁的比率达到了35.6%。也就是说，每3名毒品犯中就有1名是10多岁和20多岁的青少年。 女性毒品犯罪者人数为8910人，比2022年的4966人增加了79.4%。在全体毒品犯罪中，女性的比率在2021年为23.6%，2022年为27%，去年为32.3%，呈现出逐年增加的趋势。制造和销售毒品的供应犯也达9145人，比前一年剧增87%。 去年在韩国国内没收的毒品类达998公斤，比前一年（804.5公斤）增加了24%。特别是被称为“冰毒”的甲基苯丙胺、亚巴、氯胺酮、JWH-018（合成大麻）等精神药品占全体的82.5%。毒品走私犯罪的增加也是特征之一。毒品走私量去年为637.87公斤，比2022年（393.47公斤）增加了62.1%。大检察厅解释说：“新冠病毒疫情结束后，国际交流量增加，走私量比大流行前明显增加。”2019年外国人走私犯为196人，去年增至590人，5年间增加了约2倍。 据调查，毒品交易方式—被称为“投掷”手法的在线非面对面方式普遍化。大检察厅相关人士解释说：“流通组织利用暗网、保安聊天工具、虚拟货币的匿名性，以点组织形式运营的情况很多”，“由于医院无差别的医疗用毒品类处方，在线环境中的非法流通犯罪也剧增。” 另外，去年被移交审判并被判处1年以上有期徒刑的毒品犯罪者达2726人，占全体毒品犯罪者人数的45%。被判7年以上重刑的罪犯有226人。

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