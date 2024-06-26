开放的赛场，男女同数运动员出战……巴黎奥运会是“完全开放的大会”. June. 26, 2024 08:01. by 李憲宰 uni@donga.com. 将于7月26日（当地时间）开幕的巴黎奥运会的口号是“完全开放的大会（Games wide open•奥运更开放）”。巴黎奥组委表示：“作为像大赛口号一样开阔的开放体育场，将欢迎来自全世界的所有人。” 从开幕式开始就非常破格。这是近代奥运会128年历史上首次在郊外举行开幕式，而非露天体育场。届时来自206个国家奥林匹克委员会（NOC）的10500名运动员将分乘116艘船，沿着塞纳河进行6公里的“水上行进”。8月11日的闭幕式也将在能一览埃菲尔铁塔的特罗卡德罗广场举行。 巴黎的多个地标性建筑将变成竞技场。俯瞰埃菲尔铁塔的尚德马尔斯公园（沙滩排球）、1979年被列入法国最早的联合国教科文组织文化遗产的凡尔赛宫（骑马）、1900年为万国博览会而建的巴黎大皇宫（跆拳道、击剑）、拿破仑墓地所在的荣军院前广场（射箭）等将被用作竞技场。 参加此次大赛的运动员人数在奥运会历史上首次实现了两性平等。据大赛组委会透露，本次大赛各有5250名男女运动员参加。女运动员们首次参加奥运会是在1900年举行的第二届巴黎奥运会。当时全体参赛选手约1000名中，女运动员只有22名。也就是说，时隔124年，在同一地方实现了100%的性别平等。IOC增加了男女组成一个队出战的混合项目，提高了女运动员的比率。 此前，男子马拉松比赛在闭幕日当天举行，为大会画上圆满的句号，但在巴黎奥运会上，女子马拉松比赛将在闭幕式当天举行。曾是“禁男”项目的花样游泳比赛中，男选手们将首次参赛。普通人也可以成为“奥林匹克运动会选手”。大赛组委会计划在马拉松正式比赛结束后，向大师马拉松选手们开放运动员们跑过的路线。 巴黎奥运会也是一场没有空调的大赛。大赛组委会把目标定为历届最高水平的环保大赛，没有在运动员村设置空调。对此，美国、英国、澳大利亚等几个国家决定自行设置移动式空调。 本届巴黎奥运会的32个项目共设329枚金牌。与2021年东京奥运会33个项目的339枚金牌相比，项目数和金牌数分别减少了1给和10枚。因为，虽然街舞被列入正式比赛项目，但东京奥运会正式比赛项目棒球、垒球和空手道被排除在外。与上一届大会相比金牌数减少，是自1960年罗马奥运会以后64年来的第一次。

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