“排球女帝”金软景，含泪的退役仪式……“KYK财团”成立. June. 10, 2024 08:11. by 金正勋记者 hun@donga.com. “身披太极旗在赛场上征战了很长时间。能够和在场的各位一起举行隐退仪式，非常感谢。” “排球女帝”金软景（36岁）8日在首尔蚕室室内体育馆举行的自己退出国家队的仪式上做出了上述表示。2004年首次入选国家队的金软景在2021年东京奥运会结束后宣布退出国家队。但是，由于新冠病毒疫情扩散事态等原因，退役仪式被推迟，当天举行了隐退纪念邀请赛和隐退仪式。当天，6000多名球迷为了观看金软景戴上太极胸针的最后一场比赛而来到了体育馆。 金软景说：“如果没有在座的所有人和前辈们，女排不可能受到如此多的关注”，“说着说着就不争气地流下了眼泪。真心感谢大家”，并急忙把麦克风递给了主持人。然后她看着赛场电子屏幕播放的献礼影像，不停地擦拭眼泪。 国际排联（FIVB）主席阿里•格拉萨表示：“金软景是排球历史上最优秀的选手之一，也是全世界数百万人的榜样”，“所有人都会对金软景退出国家代表队感到悲伤。还会怀念金软景的能量和献身精神。我确信她在其他地方也会成为很多人的榜样。” 当天，金软景和曾一起在国家队效力的金思妮、金秀智、金海兰、梁孝真、李淑子、李孝熙、林孝淑、韩松伊、韩由美和黄妍珠（以上人名音译）等10名选手举行了国家代表退役仪式。金软景与她们一起进入了2012年伦敦、2021年东京奥运会的4强，还获得了2014年仁川亚运会的冠军等。 金软景9日在同一地方举行了以自己名字的英文首字母命名的“KYK财团”成立仪式。金软景解释说：“为了帮助青少年体育的发展，我一直梦想着财团事业”，“不仅是排球，我们的目标是发掘和培养多种体育希望之星，对体育产生积极影响。”成立仪式结束后，还邀请海外联赛时期的队友等举行了邀请赛“世界女排全明星赛”。

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