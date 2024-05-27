“英超冠军曼城翻车了”……曼联时隔8年再次夺得足总杯冠军. May. 27, 2024 08:04. by 金培中 wanted@donga.com. “红魔”曼彻斯特联队（曼联）击败同城死敌曼彻斯特城队（曼城），时隔8年再次登上了英格兰足总（FA）杯的冠军宝座。 25日，曼联队在英国伦敦温布利体育场举行的与曼城队的2023~2024赛季足总杯决赛中，以2比1获胜。在上个赛季足总杯决赛中以1比2负于曼城队的曼联队，报了1年前的失利之耻，捧起了该大赛第13座冠军奖杯。这也是球队自2015~2016赛季后时隔8年再次获得足总杯冠军。 在本赛季英格兰足球超级联赛（EPL）上历史上首次成功实现联赛4连冠的曼城队试图在英格兰俱乐部中首次连续2年同时获得联赛及足总杯冠军，但最终因曼联队的阻击而告吹。 在本赛季英超联赛中，曼联仅排在联赛第8位，是球队历史最低排名，因此下赛季能否参加欧洲俱乐部对抗赛尚不明朗，但凭借足总杯冠军，曼联队获得了下赛季欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯（原欧罗巴联赛）的参赛权。欧联杯是UEFA冠军联赛下一级别的欧洲俱乐部对抗赛，在英超联赛中没有获得冠军联赛参赛权的球队中，根据联赛排名、足总杯冠军与否，将获得参赛权。在英超联赛中，曼联队和本赛季英超排名第5位的托特纳姆热刺队将参加下赛季UEFA欧联杯比赛。 法甲豪门巴黎圣日耳曼队（PSG）在本赛季登上了三冠王的宝座。大巴黎在26日与里昂队的2023~2024赛季法国杯决赛中以2比1获胜。这是大巴黎队史第15次获得法国杯冠军。在今年1月举行的上赛季法甲联赛和法国杯冠军球队（图卢兹）以单场定胜负决出冠军的法超杯上夺冠的大巴黎继法甲联赛之后，又席卷了法国杯。 勒沃库森队（德国）此前在德国足球甲级联赛历史上首次以不败战绩夺冠，同时这也是球队队史首次问鼎联赛冠，26日球队在与凯泽斯劳滕队的德国足协杯决赛上以1比0获胜，成为本赛季的双冠王。勒沃库森队的双冠王也是球队历史上首次获得双冠王，德国足协杯冠军也是自1992~1993赛季以后时隔31年再次抡圆。勒沃库森队在本赛季的正式比赛中取得了43胜9平1负的成绩。在2023~2024赛季UEFA欧联杯决赛中，0比3负于亚特兰大队（意大利）是唯一一场失利。

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