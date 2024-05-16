要想让AI成为自己的专属秘书. May. 16, 2024 08:34. . 在绿草地上开路盖房子。有时驱使牛耕田。风吹草动，秋来枫叶红。乍一看像是一部描写中世纪欧洲悠闲乡村的电影。但这不是电影，而是战略模拟游戏《庄园领主（Manor Lords）》中出现的场面。 该游戏于上月26日上市。据游戏平台Steam透露，截至5月目前，该游戏在Steam平台所有游戏中销售排名第二。同时在线人数约为17万人。这一数字超过了日本索尼、美国微软旗下的动视暴雪（Activision Blizzard）等大企业推出的巨作。 令人惊讶的是，《庄园领主》是1人开发者推出的作品。通常，开发一款大型游戏需要数百名开发者花费4、5年时间。但是《庄园领主》是由影像编辑自由职业者波兰人格雷格•斯蒂琴独自制作的，为期7年。其秘诀之一就是利用人工智能（AI）。将美国英伟达（NVIDIA）的AI深度学习技术DLSS应用于《庄园领主》。DLSS起到了使游戏视频更加清晰、柔和的作用。因此，第一次接触《庄园领主》时，感觉就像是在看电影一样。 今后，一人开发者的大作将进一步增加，开发时间将大幅缩短到数月。因为，虽然斯蒂琴只用AI进行了影像处理，但现在任何人都可以指示AI写游戏剧本，不仅可以制作图片，还可以制作视频。人类的作用仅限于创意、制作指示以及对成品的判断，现在已经到了AI代替人类负责制作的时代。 比网络或智能手机的出现更具爆发力的这种变化是随着2022年11月OpenAI推出生成型AI“ChatGPT”而正式开始的。生成型AI在数千亿单位的超巨大数据中学习单词和单词、文章和文章的概率关系，制作一个概率地图，预测并展示下一个出现的单词。这看起来就像一提问就会回答一样。 生成型AI在不断发展。OpenAI于13日推出的GPT-4o开启了像人一样看、听、说的AI时代。如果患有视觉障碍的人用智能手机运行GPT-4o，相机就会变成自己的眼睛，用语音详细描述眼前展开的场面。识别呼叫的出租车驶来，并说“现在举手”。这是导盲犬无法比拟的水平。英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋预测说：“今后5年后，在所有方面都将会出现仅次于或超过人类水平的AI。” 当然，AI也存在将谎言当作真的一样回答等致命的问题。但是，是否应该对AI技术视而不见呢？如何应对预定的未来AI时代，似乎可以从《东亚日报》最近开始的“2024东亚人工智能•革新（AI&INNOVATION）学院”中担任第一堂课的KAIST教授金大植的评论中找到。 参加该讲座的各位大部分都是40、50多岁的人。即使不知道AI，也能用现有的知识勉强展开公司生活，是幸运的一代。但是，如果各位家庭中有10多岁的子女，一定要一起实行今天学到的AI服务。到10多岁青少年找工作时，大部分智力劳动都将由AI代替。只有尽可能多地体验AI，才能让AI成为自己的秘书，而不是被AI牵着鼻子走。”

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