李政厚“肩膀脱臼”，暂时无需接受手术. May. 15, 2024 07:43. by 任寶美 bom@donga.com. “风之孙”李政厚（25岁•旧金山巨人•照片）暂时不需要接受手术。 美国职业棒球大联盟（MLB）旧金山巨人队14日表示，李政厚被列入了为期10天的伤病名单（IL）。MLB各球队根据受伤程度，将球员安排在10天（投手为15天）或60天的IL上。被列入10天的IL名单时，根据恢复速度可以延长IL的登记时间。如果先将某位球员列入10天的IL名单，意味着球队预计球员可以在两个月（60天）内重返赛场。 旧金山队主教练鲍勃•梅尔文在以4比6负于洛杉矶道奇队的当天主场比赛前夕表示：“虽然不能断言李政厚复出的时间，但不需要手术”，“李政厚今晚将与球队主治医生见面，讨论今后的康复过程。” 李政厚在前一天与辛辛那提红人队的主场比赛中，在第1局上半局2人出局满垒的情况下，为了抓住对方击球手的本垒打性击球跃起时撞到围墙后倒下了。被替换下场的李政厚在核磁共振成像（MRI）拍摄结果中被诊断为左肩脱臼。 旧金山队包括李政厚在内，有3名外野手、替补击球手、游击手、接球手等7名外野手进入了IL名单。MLB.com评价称，“在旧金山巨人队外野手接连受伤的情况下，李政厚是最难替代的资源”，“李政厚不仅作为主力头号击球手引领进攻，而且作为中坚手，在稳定球队防守方面发挥了核心作用。”李政厚的位置将暂时由去年进军顶级联赛的路易斯•马托斯（22岁）代替。

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