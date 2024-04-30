医学院教授发布声称能“100%预防-治疗新冠肺炎”的疫苗卡，被判有期徒刑缓期执行. April. 30, 2024 07:53. by 崔美松记者 cms@donga.com. 因涉嫌发放新型冠状病毒感染症（COVID-19）治疗及预防效果达100%的所谓“疫苗卡”而被移交审判的医学院教授被法院判处有期徒刑缓期执行。教授主张该疫苗卡并非医疗器械，但法院方面没有接受。 29日，据法律界透露，首尔中央地方法院刑事9单独金泽亨（音译）法官对涉嫌违反医疗器械法而被起诉的延世大学原州医学院教授金某（67岁）判处有期徒刑8个月，缓期2年执行。 金教授因涉嫌在“新冠病毒”流行的2020年11月至2022年4月制作卡片形态的医疗器械“疫苗卡”，分发给不特定多数人，并宣传功效等而被起诉。据调查，该卡虽然没有得到食品医药品安全处的许可或认证，但金教授把卡作为自己写的书的附录分发出去，并主张“可以预防新冠病毒”。 金教授还涉嫌打广告称，“即使是已经确诊的人，（用疫苗卡）也能轻易恢复”，“在美国食品和医药局（FDA）登记为普通医药品，卡的效果是100%。” 他还表示，该卡是将新冠病毒治疗剂溶液的波动数字化后打印出来的，并申请了专利。 在审判过程中，金教授主张“疫苗卡不是医疗器械，所以自己没有违反医疗器械法”。但是审判庭认为，考虑到卡片上的句子、金教授的专利申请内容等，应看作是医疗器械法规定的医疗器械。金教授在2010年以自己开发的“生命水”强化免疫力、治疗癌症等疾病为由，销售制造设备等，因涉嫌欺诈、违反医疗器械法而被起诉，被处以2000万韩元的罚款。 审判庭就金教授表示：“因为担心会对国民的生命和健康、保健造成危害，所以有必要进行严厉的处罚”，“虽然有过因同类犯罪而受到处罚的前科，但再次犯罪，因此有无反省还是个疑问。”

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