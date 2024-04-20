尹锡悦-李在明最早将于下周举行首次“领袖会谈”. April. 20, 2024 08:15. by 张宽硕记者、金恩智记者 jks@donga.com、eunji@donga.com. 尹锡悦总统19日与共同民主党代表李在明通电话，提议“下周在龙山总统室见面”。这是4月10日议会选举惨败后，为了国政运营，与在野党进行合作的必要性加大的情况下出现的第一个动作。这是继2022年8月李在明当选共同民主党代表后，尹锡悦和李在明的第二次通话。 总统弘报首席秘书李度运19日下午4时在龙山总统室举行新闻发布会表示：“尹总统当天下午3点半与李代表通话5分钟左右，祝贺李代表等共同民主党候选人在议会选举中当选，并提议，‘如果情况允许，下周在龙山见面’。”据悉，尹锡悦还表示：“先见面开始沟通，以后经常喝茶、吃饭和通话，讨论国政。”尹锡悦还请求谅解称，由于总统秘书室长和下任总理提名等人选被推迟，通话和会面提议被推迟。 据李度运介绍，李在明对此表示：“感谢邀请，感谢总统的心意。”李在明还表示，“我们应该会有助于总统的工作”，表明了国政合作的意向。当天下午1时左右，总统秘书室长李宽燮向共同民主党代表秘书室长千俊镐提议并促成了此次通话。共同民主党发言人姜善宇表示：“国政悬案堆积如山，现场民生真的很难。就相关情况，预计朝野双方会进行开诚布公的讨论。” 有观察人士认为，尹锡悦就任两年来，一直以李在明是大庄洞疑惑等刑事事件的被告人和调查对象为由，回避举行领袖会谈，但随着议会选举的惨败，改变了基调，积极与李在明进行沟通，以总统室为中心，朝野之间的合作可能会打开大门。

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