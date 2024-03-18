“地方医大实习浅尝辄止”vs“两年内改善”. March. 18, 2024 07:53. by 清州=赵维拉记者、釜山=朴成敏记者 jyr0101@donga.com. 15日，在忠北清州市忠北大学医科大学（医学院）本馆4楼“尖端•安全环境解剖学实习室”。摆放着10个铁制实习台，墙壁和天花板上挂着显示器和手术灯。解剖学与生理学一起是医科大学教育中最重要的基础课程之一。本科一年级学生为了学习人体解剖，每6~8人一组，实习“Cadaver（解剖用尸体）”。如果教授先示范，学生们就会看着实习室中央的大型屏幕和个别显示器跟着做。但是，当天学生们反对政府的医大定员扩招方针，提出集体休学申请后没有出来，因此本应作为挤满新学期学员的实习室非常安静。 忠北大学医学院相关人士表示：“如果医大定员数扩大，小组人员不得不增至3~4倍以上，因此最终只能停留在‘浅尝辄止的实习’上”，“在确保实习用尸体也不容易的情况下，如果医大定员数增加，就会出现像西南大学医大一样，30~40名学生实习1具解剖用尸体的情况。” 《东亚日报》14日至15日前往申请增加现入学定员2倍以上学员的据点国立大学忠北大学和釜山大学，视察了医科大学教育现场。在本月4日教育部提出的医科大学扩招申请截止中，忠北大学要求从目前的49人增加到250人，釜山大学要求从125人增加到250人。 医科大学教授们主张：“如果从2025学年度开始定员急剧增加，目前以小规模讨论和实习为主进行的课程大部分将改为大型授课。”韩国医科大学•医学专门研究生院协会理事长申灿秀（首尔大学医学院教授）表示：“如果迅速增加招生名额，虽然可以进行20世纪80年代式的教育，但是很难进行面向未来的教育”，“由于实习环境的恶化等，医大学生之间也会出现教育差距。” 相反，保健福祉部就“教育质量”下降的忧虑表示：“已经确认，即使增加人员，也能满足医学教育评价认证标准”，“通过调整分班授课和课程等，还可以准备扩充不足的教育基础设施的时间。”

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