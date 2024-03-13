明天是医大学生留级分水岭……没有对话渠道、束手无策的韩国政府. March. 13, 2024 07:52. . 反对医科大学（医学院）扩招的专攻医生（实习医生、住院医师）离开医院已经持续4周，同盟休学的医科大学生的留级处理将从明天开始进行。占全体医科大学生75%的1.4万多名休学申请者如果到今天为止还不返校，将因上课天数不足而集体留级。医科大学教育搁浅，医生的培养计划也出现了问题。全国医科大学教授们也计划在学生受到伤害时集体辞职，因此，集体留级与否将成为衡量医疗空白事态长期化的分水岭。 医科大学教授们不但没有劝阻离开患者的弟子，还要紧随其后离开，不免也让人感到失望，但看到这些后束手无策的政府也同样不靠谱。韩国政府虽然宣布“毫不动摇”的强硬应对，但也只是说说而已。2月20日，专攻医生集体辞职后，政府发出了“最后通牒”，说如果29日之前不返回，将吊销执照，并进入司法处理程序。但在到了那天也没有消息后，又把返岗时限延长到本月3日，并表示之后“不会宽大处理”，但即使这样也没有用，于是又后退说，“现在回归的话会宽大处理”。这不是在“勒令”重返工作岗位，而是近乎“呼吁”。 对于医大扩招问题，政府公开表示，“随时准备进行对话”，这也正在逐渐成为失言。此前，医疗界元老和专家们多次提出斡旋案，敦促医疗界与政府间对话。但政府先是寻找具有代表性的团体，保健福祉部部长直到11日才首次与专攻医生见面，而且还是与没有代表性的普通专攻医生的非正式会面。紧急诊疗体系也非常松懈。11994名专攻医生离岗而去，却只有138名公共保健医生、20名军医、处于法律死角地带的连准确数字都不知道的助诊护士填补空位。面对医生拒绝诊疗没有合适的对策、也未能确保正式对话渠道，这种情况下，到底是凭什么提出了意想不到的“扩招2000人”的数字的? 因没有医生而无法及时接受治疗的受害事例正在增加。如果连医科大学的教授也离开医院，将会出现与现在无法相比的医疗混乱。虽然政府称医生的集体行动“威胁着患者的生命”，但无法阻止他们的政府的无能也同样对国民健康构成威胁。希望在面临无法挽回的危机之前，医疗界与政府以合理的斡旋案为基础，找到妥协点。

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