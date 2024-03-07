朝野“无缘故闪电公推”……候选人们急忙接受“公约课外辅导”. March. 07, 2024 07:24. . 在朝野政党4月10日议会选举公推进入最后阶段的情况下，与相关选区没有任何缘故却突然得到公推的“无缘故公推”事例层出不穷。首尔瑞草乙选区再选议员朴成重在候选人竞争中落败，被安排在京畿富川。没有申请公推的首尔阳川乙三选出身的前国民力量党议员金容兑成了京畿高阳丁候选人。在江原道三次当选国会议员、一次当选道知事的前民主党议员李光宰在准备钟路参选的过程中，落后于其他候选人，得到了京畿盆唐甲的公推。作为民主党光明候选人两次当选，4年前作为国民力量党候选人参加釜山选举的前议员李彦周回到共同民主党，正在参加京畿龙仁丁党内竞选。 虽然各政党解释说，从选举战略上看，这是不可避免的，但在议会选举1个月前“拆东墙补西墙公推”，是严重制约选民选择权的事情。也就是说，将对我的地区、我的生活产生4年影响的国会议员候选人，连了解其如何看待我们地区的看法的时间都没有，就被强制要求做出选择。各政党似乎只关心阻止议会选举得票和公推失败引发的党内矛盾。很难看出他们心中有从选民角度剥夺挑选权利的认识。 虽然候选人也倾向于拆补强过落选，但同样荒唐。要突击学习一个月的时间去熟悉胡同、地区、人们都完全陌生的地方。因此，很难想象与选区居民经过长时间的交流后制定的针对性公约。只能是接受市议员区议员的速成课外辅导，重复他们过去的公约。他们“将负责选区生活”的决心只能是空洞的。几名候选人甚至说“在我看来也太不像话了”，情况非常荒唐和严重。 一想到议会选举以后，这种“拆东墙补西墙”的公推就会使政治本身倒退。被公推到1个月前还从未想象过的地方，选举过后他们会一直留在那里进行政治吗?如果这样，4年后可能又会有人以战略公推和险地参选的名义再次飞临这一选区。最重要的是，无缘故闪电公推是降低地区选民投票价值的事情，也是破坏以选区为基础选出代表组成国会的选举制度精神的事情。

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