演唱《首尔探戈》的方实儿去世……与脑中风抗争了17年. February. 21, 2024 07:34. by 李智允记者 leemail@donga.com. 演唱热门歌曲《首尔探戈》、《首班车》等歌曲的歌手方实儿（本名方英顺•照片）在长时间与病魔作斗争后于20日在仁川江华的一家疗养医院去世。享年61岁。 出生于仁川江华的故人于20世纪80年代在驻韩美八军部队开始了歌手活动。1985年故人与朴真淑、梁贞姬一起以女子三人组合“首尔姐妹”出道，以清爽的唱功聚集了人气。留下了包括《首班车》、《轮船汽笛》、《青春列车》在内的多首代表曲。“拨开清晨的雾，踏上第一班车，也装载上自己的梦想……《首班车》等表现20世纪80年代韩国社会情绪的歌词受到了大众的喜爱。 1990年首尔市姐妹组合解散后，她转为独唱歌手，并演唱了《首尔探戈》、《女人的心》等歌曲，大受欢迎。1997年，她作为善行艺人受到了文化体育部长官的表彰。凭借明朗、温暖的形象，进入21世纪后，故人相继推出《什么呀什么呀》等轻快的舞曲。2007年，故人作为伴唱参与了组合Super Junior的韩国演歌（TROT）小分队Super Junior-T演唱的翻唱曲《首班车》，再次受到关注。 但是同年6月故人因脑中风晕倒，之后持续了17年的病魔生活。据悉，去年因脑中风全身瘫痪，患有因糖尿病引起的视网膜症，几乎失去了视力。在因全身麻痹连说话都变得困难的情况下，故人仍然坚持练习发音等，表现出了积极的一面。 “来去匆匆的人生就像云朵一样……请忘掉世上所有的烦恼。”（《首尔探戈》） 灵堂设在仁川江华郡真爱葬礼现场。出殡日期是22日中午12时。043-298-9100

한국어