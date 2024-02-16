“一碗解决所有营养问题”，韩国研究团队开发出牛肉大米. February. 16, 2024 08:15. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. 韩国研究团队开发出了“牛肉大米”（照片）。在大米中培养牛的干细胞，提高了蛋白质及脂肪含量。研究组预测，这种大米对粮食不足的国家来说，可以作为有用的营养成分使用，也可以作为军队或航天食品使用。 延世大学化工生命工学系洪镇基教授组14日（当地时间）在国际学术杂志《Meta》上发表了上述“牛肉大米”。同一天，《自然》详细报道了开发过程，并评价说：“只要吃饭就能解决一切的创意非常突出。” 研究组在大米上粘贴牛的肌肉及脂肪干细胞进行了培养。这与在米饭上放牛肉的“牛肉寿司”相似。洪教授解释说：“在研究培养肉的过程中，我认为大米可以成为有用的支撑体。” 培养肉是培养牛或猪的干细胞后，在实验室生产的肉。细胞要想生长，需要能够粘附的“支撑体”，以前主要使用豆类等植物性蛋白质。研究组利用大米作为支撑体后，牛的干细胞在大米的表面及内部生长，诞生了营养价值丰富的牛肉大米。 据论文内容显示，每100g牛肉大米所含脂肪和蛋白质比同重量普通大米多出0.01g和0.31g。也就是说分别增加了7%和9%左右。研究组计划在培养时增加牛的干细胞数量，优化培养条件，进一步提高蛋白质和脂肪含量。 洪教授表示：“首先，我们计划开发成宠物食品。如果添加有香味的物质，今后还可以开发成像‘杯饭’一样的形态，可以用作军队、航天食品等。”

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