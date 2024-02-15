国情院：“朝鲜劳动党39号室制作并销售数千个赌博网站”. February. 15, 2024 07:45. by 高道艺记者 yea@donga.com. 韩国国家情报院日前揭露了朝鲜非法赚取外汇的组织制作数千个非法赌博网站并将其卖给韩国犯罪组织的事实。他们通过在自己制作的赌博网站上植入恶性代码的方式窃取了韩国国民的会员信息。国家情报院正协同警方，对委托朝鲜方面制作数千个赌博网站并销售这些网站获得数万亿韩元收益的韩国犯罪组织进行真相调查。 据国情院透露，朝鲜方面的机构是在中国丹东活动的“庆兴信息技术交流社”，是筹集朝鲜国务委员长金正恩个人秘密资金的劳动党39号室下属组织。39号室隶属于负责对韩工作的侦察总局。 据悉，他们是在朝鲜族企业家名下位于中国丹东的名为“金凤凰服饰有限公司”的服装厂宿舍里制作并销售非法赌博网站的。国情院表示：“在金光明团长手下，郑留成（音，下同）、全权旭等15名组织成员制作并销售了以成人和青少年为对象的赌博网站等各种软件。每月每人向平壤上缴了500美元。” 据悉，伪装成中国开发者的他们从韩国犯罪组织处获取了每件非法赌博网站制作费5000美元。他们还以维护和维修网站的名义每月收取3000美元。如果网站用户增加，还将收取2000-5000美元的追加手续费。朝鲜在制作赌博网站后，以管理者的权限收集了会员的个人信息。他们还通过在自动下注的程序中植入恶性代码的方式窃取会员信息。 国情院表示，韩国犯罪组织明知他们是朝鲜出身，仍继续进行交易。国情院认为，朝鲜组织的非法网站制作费用比韩国、中国开发者等便宜近30%至50%，因此继续进行交易。

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