放弃低出生率政策不能解决问题. February. 05, 2024 07:39. . 从年初起，朝野政党发表低生育公约等，有关低生育危机的讨论正在积极进行。虽然为时略晚，但这是值得欢迎的事情。政府16年来投入了约280万亿韩元，但出生率在去年下降到了0.78名，因此有必要对期间做错了什么进行评论。本报记者们观察法国、德国、瑞典、日本、匈牙利等国家后，将政策参考内容作为新年企划“出生率，再回到1.0”系列进行报道，也是因为这个原因。 但最近出版的书和专栏中也有人主张：“至今为止的努力没有取得成果，因此有必要采取完全不同的方式。” 去年下半年出版的一本书从提高女性的社会经济地位中寻找低生育政策失败的原因，并表示：“受女权主义的影响，更加重视女性个人生活的价值观扩散，养育的社会价值下降。”此外，该书还要求△废除优待女性进入社会的所有政策△制定针对中下层男性劳动者的政策。今年年初出版的其他书籍也强调，“提高女奴会降低子女的必要性，诱发低出生率”，并强调限制（无子女家庭）财产权和继承权、限制单身税、限制进入公职等强力措施”。 最近还有一名研究人员在进步倾向的报纸专栏中表示：“如果多给钱，出生率就会上升的‘匈牙利解决方案’是国家把国民视为对刺激有反应的家畜的证据。确切的解决方法就是不要执着于生育、人口，让国民感到国家正在倾听个人的痛苦，为各自的幸福加油。”同一家报纸几天后还登载专栏称，“还不如取消低出生率对策”，“相互尊重的人生，创造美好的世界才是首要课题”。 前者是最近部分保守阵营提出的主张，如果女性难以进入社会，就会像以前一样留在家庭抚养孩子。但是在当前韩国社会，这不仅不现实，而且从国家的责任就是实现国民自我这一点来看，也是不可取的。 后者来自部分进步阵营，可能是出于对低生育对策将女性手段化、对象化的排斥感。但是，正如“要想阻止青年们选择极端，就要建设青年幸福的国家，提高麻浦大桥栏杆或加强巡查没有帮助”的话一样，听起来不错，但在政策上却没有什么帮助。另外，没有专家否认现金性支援会对出生率产生影响。但有人指出，金额增加并不意味着效果成正比，相比长期，只是短期效果。 大部分专家们所说的低出生率解决方法都差不多。其中包括减轻生育、育儿负担、支援工作和家庭两立、保障居住、吸引移民等。这些方法在海外得到了验证。在韩国行不通，是因为介入了房价暴涨等其他变数，而且没有充分分配资源，让人足以克服心理上的不安生育孩子。据韩国银行透露，低出生率预算中除去住宅融资等的纯家庭相关政府支出，韩国占国内生产总值（GDP）的1.4%，是经济合作与发展组织成员国平均（2.2%）的三分之二。 一名专家表示：“虽然花钱也无法解决，但不花钱也不是解决低出生率的解决方法。应该研究更多、更有效的使用方法。”要想克服低出生率危机，就要选择正面进攻的方法，同时要扩大支援规模，强化选择和集中。将未婚男女、不生第一胎的夫妇、不生第二胎的夫妇等区分后，确定优先顺序，实行针对性政策，这样做才是开始。

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