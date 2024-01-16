执政党推出善心政策，议会选举后如何承担“账单”. January. 16, 2024 07:35. . 尹锡悦总统主持“与国民一起的民生讨论会”，每次都发表惊喜政策。到目前为止，三次讨论会都是在4月议会选举前夕执政党处于弱势的首都圈地区举行的。此外，执政党和政府正在像系列一样出台针对55万个体户和小工商业者的对策。 昨天在京畿道水原市成均馆大学举行的第三次民生讨论会上，尹锡悦表示，到2047年为止，将向该地区的半导体巨大集群投资622万亿韩元。为此，政府还决定推进今年底结束的投资税额减免的常态化。但是投资大部分是民间企业，竣工时间也是23年后，因此有人指出这是“自表功劳”。 此前，4日在京畿道龙仁市举行的第一次讨论会上，尹锡悦针对1400万蚂蚁投资者表示，“（在解除副作用之前）不会解除卖空禁令”，10日在京畿道高阳市举行的第二次讨论会中表示：“允许30年以上的住宅在没有安全诊断的情况下重建。” 此外，党政正在制定从第二金融圈贷款的40万名个体户的贷款利息每人最多减少150万韩元的方案。去年12月，以187万名个体户为对象，将返还年利率超过4%的90%的措施扩大到第二金融圈。党政正在推进以290万名个体户为对象、删除滞纳记录的“信用赦免”。 每当举行全国选举时，历届政府都会出台善心政策。问题是共同民主党反对党政最近出台的大部分政策，因此议会选举后能否付诸实施尚不确定。如果想在没有安全诊断的情况下允许超过30年的公寓重建或常设投资税额减免，就要修改法律。有人批评说，禁止卖空的长期化会阻碍股市先进化，对股价产生负面影响。向金融公司施压、减少个体户利息的政策已经引起了强烈的官治争议。 政府计划到议会选举一个月前的3月初为止，继续举行由总统主持的民生讨论会。执政党去年10月将金浦等地区编入首尔的“超大城市”构想已经在人们的记忆中变得模糊。议会选举结束后，要求落实目前滥发政策的账单将蜂拥而至，届时执政党能否承担承诺令人好奇。

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