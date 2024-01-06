借助读者之爱出版的第一本书，或也是作者的遗稿. January. 06, 2024 07:47. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 文学记者每年12月都会通过电话向新春文艺应征者通报获奖情况。虽然不能面对面，但听声音可以大致推测年龄。今年唯独从听筒传来的声音更有分量。有些获奖者声音颤抖，数次问“是真的吗？”，有些获奖者则平静地回答“等到了”。但是明显能感觉到，大家长久以来都梦想着文学之路。 《六十岁，我又变成了一串红》是凭借随笔《银色待业生奋斗记》于2021年成为每日新闻成人文学奖纪实文学部门获奖者的作者的遗稿散文集。作者是小时候因为贫穷，在朋友家“偷读”的文学少女。高中毕业后，因为生计问题，只能在工厂工作，以“女工”的身份过活。嫁到宗主家后，为了家人而生活，直到与丈夫在暮年离婚后，才开始正式写作。虽然生活非常困难，甚至到了要领取基础生活保障金的程度，也经历了心脏病和听觉障碍的痛苦，但她并没有放弃写作。 书中突出了对人的热爱。作者讲述了20多年来在临终关怀癌症病房工作的经历，并表示，“看着每天与疼痛展开殊死搏斗的病友们，我明白自己的痛苦算不了什么。想要抛弃自己的想法是奢侈的。”在江原道买来又小又老的房子搬家后，从超过90岁的邻居奶奶那里拿到了零花钱，她说：“陈旧的纸币散发着奶奶的味道。这是过节时子女们给的零花钱。” 书中还记载了作者的女儿写的文章。作者在2021年7月听到成人文学奖获奖的消息后，于1个月后的同年8月去世。此后，《银色待业生奋斗记》通过社交网络服务（SNS）成为话题。女儿苦恼着是否该出版作者这段时间写的文章，最终决定出版。这是因为《银色待业生奋斗记》上的众多应援留言。作者的女儿这样表白。 “读者们读出了母亲在艰难的生活中坚持下来的正直的心性、温暖的视线、特有的机智和希望。另外，通过母亲的文章回顾自己的人生，将视线转向邻居，可以再次回‘生活’和‘人’，传达了真心的追悼。” 今年东亚日报新春文艺获奖者的平均年龄是47.9岁。比2022年（37.4岁）和2023年（34.8岁）大10岁以上。我个人认为，今年的获奖作品中充满了对文学的真诚。也有很多无法讲述的人生故事。当然，谁也不知道上了年纪的获奖者能否靠写作维持生计，能否坚持写作。只是就像随笔《银色待业生奋斗记》作者写的文章在读者的追悼下出版成散文集一样，希望读者的支持能让获奖者成长为“真正的作家”。

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