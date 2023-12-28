底特律的噩梦……27连败！活塞队刷新NBA单赛季最长连败记录. December. 28, 2023 08:38. by 底特律=AP/纽西斯 . 27日，美国男子职业篮球联赛（NBA）底特律活塞队在与布鲁克林篮网队的2023~2024赛季常规赛比赛中，以112比118负于对手，遭遇了NBA单赛季最长的27连败。当天比赛第4节最后阶段，随着败北的迹象渐浓，底特律队替补席上的奥萨•汤普森（右二）低下了头。并排而坐的其他球员的表情也很阴沉。

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