20多岁女性每10名中只有3名表示“有结婚的想法”. December. 16, 2023 09:08. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 据调查，认为一定要结婚或结婚比较好的20、30多岁女性每10名中只有3名。 据统计厅15日发表的《韩国的社会动向》显示，在去年的社会调查中，对结婚持肯定态度的20多岁女性占27.5%。这还不到10年前（48.6%）的一半水平。30多岁女性中回答“一定要结婚”或“结婚比较好”的比率也仅有31.8%。这比2012年减少了10.6个百分点。 20、30多岁男性对结婚持肯定态度的人还不到一半。只有41.9%的20多岁男性和48.7%的30多岁男性对结婚持肯定态度。与10年前相比，分别减少了25.1%和13.6个百分点，比女性减幅更大。20、30多岁的男性比女性更快地改变对结婚的态度。他们不结婚的主要原因是“结婚资金不足”，超过30%，所占比率最高。 实际上，青年层的经济状况变得更加困难。2021年，20多岁家庭的年平均收入为3114万韩元，比2018年（3363万韩元）减少了7.4%。收入比3年前减少的家庭在所有年龄层中只有20多岁的人。相反，20多岁家庭的负债持有额在2022年为5014万韩元，4年内激增了近一倍。拥有负债的家庭比率去年为60.4%，比2018年增加了9.6个百分点。

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