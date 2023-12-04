“我也生过病……说你累也没关系”，年轻人向精神患者伸出援手. December. 04, 2023 08:03. by 李智云记者 easy@donga.com. 韩国十几、二十几岁年轻人的死亡原因，自杀排在第一位。但是，很多感到精神痛苦的青少年，相比寻求外部帮助，更愿意锁上门。为了在学校忧郁症检查中得到“正常”的判定，有时还会作出虚假的回答。 非营利民间团体“韩国精神健康”开展早期发现青少年精神困难并提供适当介入的活动。已经战胜精神困难的青少年们成为该团体所属的“同行专家”，向陷入危机的青少年伸出援助之手。目前约有300名“同行专家”在开展活动。 大学生文多娜（音，20岁）已经当了4年的“同行专家”。父亲去世后，她曾因忧郁症试图自残和自杀，现在通过YouTube和线下演讲等分享自己的经验，并提出政策建议。文某说：“我明白了痛苦的经历可以成为‘优点’。”“韩国精神健康”副代表张恩河（音）表示：“用‘你有问题，来咨询吧’的方式很难早期发现病人。我们以‘一起进行这样精彩的活动吧’的方式吸引孩子们的参与。”他解释说：“如果早期发现1名患有精神问题的青少年，防止其恶化为重症精神疾病，可以期待节省约2000万韩元的社会费用。” “韩国精神健康”从青少年的角度出发，利用“抖音”和“照片墙”等社交网络服务。随着“防弹少年团”（BTS）郑国（音）的歌曲《Seven》跳舞的视频上传到抖音上的舞蹈挑战赛《#心理健康我》，累计点击率达到了480万次。包含了“放下自己苦恼的事情，说累也没关系”的信息，同时包含了入学考试信息和学习方法等青少年感兴趣的信息，提高了关注度。

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