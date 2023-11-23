针对朝鲜发射卫星，韩国军方在军事分界线附近投入无人侦察机. November. 23, 2023 07:56. by 尹相虎记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 在朝鲜发射军事侦察卫星16小时后的22日下午3时，韩国军方在军事分界线附近迅速投入了对朝侦察用无人机。 据悉，韩国军方当天在东部和西部军事分界线附近的多个地区投入多架军团和师团级无人机，对朝鲜军队的远程炮阵地动向进行了侦察监视。在2018年9·19南北军事协议签署后的5年间，这些无人机被彻底禁止靠近军事分界线，因此一直被称为无用之物。 韩国军方消息灵通人士表示：“此次解除了枷锁，时隔5年多再次对朝鲜军队远程炮阵地等进行高强度精密侦察。据我所知，获得了大量高价值的影像信息。”军方计划，如果朝鲜的挑衅迹象达到高潮，将提高侦察次数和强度。韩国国防部当天表示：“将在军事分界线一带恢复针对朝鲜挑衅迹象的空中监视和侦察活动。”此前的当天上午8时，由国务总理韩德洙主持的国务会议上表决通过了解除《9·19协议》中禁飞区条款效力的议案。正在对英国进行国事访问的尹锡悦总统在当地通过电子裁决批准了效力停止案。 尹锡悦指出：“朝鲜发射所谓的军事侦察卫星，无论成功与否，其目的在于强化对韩国的监视侦察能力和提高洲际弹道导弹性能，是将其核、导弹威胁付诸实施的措施。”韩国政府高层人士表示：“只要更换（卫星发射体的）弹头（搭载体），就可以成为洲际弹道导弹。”该人士还说：“俄罗斯技术人员有可能访问朝鲜，传授了导致8月第二次卫星发射失败的三级推进器和侦察卫星技术。” 朝鲜当天宣称：“（运箭火箭）‘千里马-1型’沿着预定的飞行轨道正常飞行，发射后将（军事侦察卫星）‘万里镜-1号’准确送入轨道。”韩国政府当局认为，朝鲜虽然成功发射了与洲际导弹技术相同的运载火箭，但据掌握的情况，其发射的军事侦察卫星“万里镜-1号”至今仍无法正常运行，因此有可能未能在轨道上稳定下来。韩国政府一名消息人士表示：“捕捉到了卫星不正常的情况，很难将其视为完全成功。”日本媒体也报道了日本政府相关人士的发言，称卫星没有达到进入轨道的速度。但朝鲜当天表示：“将在短时间内追加发射多颗侦察卫星。”如果这些卫星正常运转，韩美主要军事基地和美国战略资产展开情况等必然会暴露在朝鲜的太空监视网中。韩国军方相关人士表示：“如果卫星将实时收集的对韩目标情报与战术核武器投发手段相结合，将成为继核高度化之后的新威胁。”

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