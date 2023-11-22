“照这样下去明年全都完蛋”……熄灯的地区产业园的呼声. November. 22, 2023 09:46. . 仁川机械产业园区的一家汽车零部件企业从上个月起进入破产，6层建筑的所有灯都熄灭了。对此，产业园区的零部件企业们看到这一幕，认为这不是别人的事情，难掩错综复杂的心情。他们叫喊道，因为原材料价格上涨和利息费用的增加，都在苦苦支撑苟延残喘。有的企业表示将在今年内辞退一半职员，也有很多企业正在计算何时放弃事业的时间。 全国各地都传来了因出口不振和经济不景气而疲惫不堪的企业们的叹息声。支撑釜山经济的流通、物流的销售额去年减少了一半，造船、机械产业的收益性也急剧恶化。平泽、华城、蔚山、丽水等海外进出口依赖度较高的地区的企业，也受到了全球经济萧条的直接打击，正在发生很大的动摇。支持出口制造业的根基企业正在腐烂。 《东亚日报》对大韩商工会议所和全国地区商工会议所的会长为对象进行了提问，结果10人中有7人回答：“现在的情况与2008年全球金融危机时相似或更糟糕。”企业之间弥漫着“照此下去明年将陆续倒闭”的危机感。接连倒闭的迹象已经开始出现。截至今年10月，全国法人破产申请件数为1363件，是自2013年开始破产统计以来的最大值。 虽然企业在现场呐喊，但政府和政治圈却闭上了耳朵。松开经营气管的放宽限制没有消息，反而像重大灾害处罚法、黄色信封法一样，束缚企业的法律正在增加。帮助企业回生的《企业结构调整促进法》在国会的漠不关心下结束生命已经超过了一个月。最近中小企业中央会以300家中小制造企业为对象进行了问卷调查，结果显示，对于政府的规制改革努力，回答“感受得到”的人只有3.4%。 中小、中坚企业占全体企业的99%，是负责雇佣88%的韩国经济的基础。如果根基动摇，韩国经济的恢复也无法保证。要在现场听取企业的声音，从放宽限制、解决人力难、提供税制金融支援等紧急课题开始一一解决。不能因为最近出口出现反弹等经济恢复的可能性而掉以轻心。对于戴着呼吸器生存的中小企业来说，苦撑的时间不够了。

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