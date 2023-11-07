是LG队的进攻犀利，还是KT队的盾牌坚固？韩国大赛今日开赛. November. 07, 2023 08:07. by 李憲宰 uni@donga.com. 时隔29年再次挑战韩国大赛（总决赛）冠军的LG队和以“Reverse Sweep”（2连败后3连胜）通过季后赛的KT队将从7日开始在韩国大赛（•7战4胜制）上展开对决。以常规赛第1名的成绩直接进入韩国大赛的LG队迎来了消除长久以来冠军遗憾的机会。KT则是在获得综合冠军的2021年以后，时隔2年再次挑战冠军。 KT队主教练李强喆（57岁）和LG队主教练廉京烨（55岁）是光州第一高中2年差的前后辈关系。廉教练在担任耐克森队主教练的2013~2016年，李教练担任首席助教，曾有过4年同吃一锅饭的缘分。高中同门教练之间在韩国大赛上交锋尚属首次。 ● LG之剑VS KT之盾 在常规赛两队的相互交战记录上，LG队以10胜6负领先对手。但是廉教练6日在首尔蚕室体育场举行的韩国大赛媒体日上表示：“虽然胜多负少，但每场比赛都很棘手。韩国大赛将不同于常规赛。” 此次系列赛的关键是LG队的进攻能否突破KT队的首发投手阵容。LG队在常规赛球队击球率（0.279）、球队得分（767分）、球队盗垒（166个）方面均位居榜首。从顶级击球手洪昌基开始，到金贤洙、奥斯汀、文保景的中心击球阵容，再到吴智焕、朴东原的下位击球阵容，结构非常好。终场投手高祐锡等必胜组也非常稳固。 只是在首发投手阵容的重量级上，KT队占优势。LG队因外国投手普拉特科未能克服伤病回到美国，在此次韩国大赛上，由凯利、任灿圭、崔原态、金允植组成了首发阵容。由本杰明•库埃瓦斯、高永表、裴齐晟等组成的KT首发阵容在今年常规赛创下了10支球队中最多的38次优质先发加分（7局以上3责任失分以下）。通过与NC队的季后赛，候补投手也得到了升级。孙东贤、朴永贤、金载润的必胜组面对NC队的击球阵容，平均责任失分为0。 李教练表示：“LG队的击球阵容非常强大。能打中球的击球手很多。我们的首发阵容应该尽可能长地投球。”廉教练表示：“关键在于KT队的首发阵容有多快崩溃。”李教练预测，总决赛感觉会打到最后的第7场比赛。廉教练说：“我想在第6场比赛中终结系列赛。” ● 首场比赛LG凯利首发，KT高永表上阵 在第1场比赛的首发投手方面，LG队将派出外国王牌投手凯利，KT队则是本土王牌投手高永表上阵。2019年披上LG队战袍的凯利进入今年赛季后到中期为止多少有些萎靡不振，但在后半期恢复球威，取得了10胜（7负、平均责任失分3.83）。历届秋季棒球成绩也是3胜1负，平均责任失分2.23。今年赛季面对KT队时，他4场比赛1胜1负，平均责任失分3.96，表现平平，但在最近出场的9月27日的比赛中，他以7局、5个被安打、2个脱三振的好投成为了胜利投手。 KT队的高永表在常规赛取得了12胜7负、平均责任失分2.78的出色成绩，但在与LG队的4场比赛中，没有取得胜利，只取得了2负、平均责任失分7.36的成绩。作为侧肩投法投手，他对左撇子击球手大举出场的LG队表现较弱。李教练表示：“虽然考虑过要不要公布突然的首发人选，但最终还是决定按照轮换顺序进行。我想顺其自然。” 在KT队首发投手中，对阵LG队表现最强的选手是左手尖子投手本杰明。本杰明今年在与LG队的5场比赛中上场，取得了4胜、平均责任失分0.84的成绩。在5日与NC队的季后赛第5场比赛中首发出场的本杰明，将参加10日举行的韩国大赛第3场比赛。

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