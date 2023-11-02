像晨光一样，点亮患者的心灯. November. 02, 2023 08:55. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我也会迎来清晨吗？”，“怎么可能会一直待在晚上呢？清晨也快到了。” 在精神病房度过黑夜的患者提出了这样的问题，然后护士长孝信（李姃垠饰）平静地回答了。12集电视剧《精神病房也会迎来清晨》将于3日在奈飞公开，讲述被安排在精神病房的护士多恩（朴宝英饰）与饱受心病所苦的患者见面并彼此治愈的故事。原作是同名NAVER网络漫画。 1日，在首尔钟路区JW万豪东大门广场首尔举行的制作发表会上，该剧导演李宰圭表示：“生活在现代社会的我们中，有一半的人好像都带着心病生活”，“希望有时间思考我的病从哪里来，怎样才能让心情舒畅。”李导演曾执导过电视剧《茶母》（2003年）、《贝多芬病毒》（2008年）、电影《完美的他人》（2018年）等。虽然他来往于电视剧和电影之间积累了成功的执导作品，但是这次的作品却很特别。 电视剧中出现了恐慌障碍、两极性障碍（躁郁症）、社会不安障碍等现代人可能经历过的精神疾病。这表明，这种症状不是个人问题，而是由周围的人和环境引起的，可以通过温暖的关心进行治疗。李导演说：“看电视剧的时候会哭，也会笑。我拍摄的时候也哭得很厉害，宝英还给我递过纸巾。”虽然是精神病房的故事，但是希望不要太沉重，舒服地接近观众，所以用粉红色、橙色等童话般的色彩制作了病房摄影棚。 朴宝英饰演的多恩是一位心地善良的护士。据说，她实际上为小儿重症患者进行了10年的志愿活动，与护士们关系也很好。朴宝英说：“我认为在困难的时候应该得到专家的帮助。希望这部电视剧能起到轻松、舒适地介绍这一过程的作用。希望精神病房的门槛也能降低。”李姃垠饰演的护士长孝信起到了病房的精神支柱作用。李姃垠说：“我也曾一度患上了相机恐惧症。很高兴能拍出关于精神护理的电视剧。”

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