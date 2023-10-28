“向世界宣传韩国”曹秀美被授予金冠文化勋章. October. 28, 2023 08:49. by 李素妍记者 always99@donga.com. 女高音歌唱家曹秀美（61岁•照片）因提高韩国在世界舞台上的地位而获得了金冠文化勋章。文化体育观光部27日在首尔西大门区Modu艺术剧场举行了“2023年文化艺术发展有功者”颁奖仪式，并向曹某等15人颁发了文化勋章。银冠文化勋章授予国家非物质文化遗产宫廷彩花拥有者黄乙顺、国乐作曲家已故李海植先生、传统舞蹈家郑承熙（人名音译，下同）等人。 宝冠文化勋章由创立大韩民国残疾人国际舞蹈节的“光声朋友们”代表崔英默、设立韩国国际艺术博览会（KIAF）的表画廊代表表美善、现代画家首尔女子大学名誉教授吴秀焕、工艺家前梨花女子大学名誉教授姜锡永、前韩国戏剧协会理事长朴光雄等5人获得。 玉冠文化勋章获得者有已故前韩国图书馆协会事务总长李贤珠、韩美药品集团会长宋英淑、蔚山中区文化院院长朴文泰、已故前韩国文人协会济州岛分会会长吴承哲、韩国残疾艺术人协会代表方贵姬、JU建筑师事务所代表理事朴济由等6人。 大韩民国文化艺术奖由江陵艺总会长朴善子、小说家尹厚明、作家李培、The House演唱会代表朴昌秀、剧团“小神话”代表崔龙勋等5人获得。今天的年轻艺术家奖由钢琴家林润灿、诗人柳熙京等7人获得。了不起的父母奖由歌手杨姬银和演员杨姬琼的母亲尹顺模等5人获得。

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