被修改遗传基因的鸡不会感染禽流感. October. 12, 2023 09:57. by 全南赫记者 forward@donga.com. 英国研究团队通过基因编辑，制造出了抗禽流感的鸡。 英国爱丁堡大学罗斯林研究所和伦敦帝国学院研究团队通过可以编辑基因的CRISPR基因剪刀技术，诞生了抵抗禽流感的鸡。相关内容刊登在10日的国际学术杂志《自然通讯》 研究团队孵化了对与流感病毒扩散相关的“ANP32A”蛋白质进行基因改造的小鸡，并在它完全长成后进行了暴露于禽流感的实验。10只中有9只没有感染。即使人为地暴露在1000倍多的病毒中，也只有一半左右感染病毒，但病毒量比没有基因编辑的普通鸡少，传染力也低。 研究团队认为，基因矫正只有达到完美的免疫力，才能实现商用化。因为部分免疫力反而会成为鼓励病毒发生反击变异的原因。也就是说，如果鸡具有轻率的抵抗力，病毒就会进化，导致更加致命的传染病流行。研究团队计划，对与禽流感病毒增殖有关的所有蛋白质的基因进行矫正，并在3年内制造出具有完美免疫力的鸡。

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