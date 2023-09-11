痛苦消失的世界里吹来的血风. September. 11, 2023 08:26. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 未来的某一天，世界上出现了完美的止痛药“NSTRA-14”。由于这种既没有中毒性也没有副作用的止痛药，现在没有人抱怨疼痛。痛苦消失后，仿佛天国降临了。但是，反对完美止痛药的新兴宗教“教团”即将登场。教团主张“痛苦使人类变得像人一样”，并对制造NSTRA-14的制药公司职员进行恐怖袭击。梦想着没有痛苦的世界的他们出面对抗，杀害了教团领导人。没有痛苦的社会真的是天堂吗？围绕痛苦展开的这场斗争最终又将走向何方？ 上月31日出版的郑宝拉作家（47岁）的长篇小说《关于痛苦》（茶山书屋•照片）描绘了痛苦消失的世界。在想象未来的科幻（SF）中，郑作家出版了充满令人脊梁骨发凉的恐怖叙事的独特作品，这次他又增加了追踪杀人事件秘密的惊悚片。郑作家8日在电话采访中表示：“我想生动地描绘出痛苦消失后，重新开始渴望痛苦的世界的样子。” “人类有身体和感觉，所以能感受到快乐和痛苦。我想让大家知道，痛苦和快乐的根源是一样的。” 郑作家之所以苦苦思考痛苦这一话题，是因为2009年他在美国印第安纳大学专攻斯拉夫文学，并撰写博士论文。安德烈•弗拉托诺夫（1899~1951年）等俄罗斯作家为了摆脱当时在俄罗斯内部蔓延的痛苦，写了乌托邦小说。俄罗斯民众在经历因没有粮食而饿死的生活和血腥的俄罗斯革命后，开始询问人类的痛苦，俄罗斯作家们开始梦想这种痛苦消失的乌托邦。 “2018年美国的一个SF活动中，听到毒品性镇痛剂的问题，再次思考了痛苦。参加1991年海湾战争、2018年阿富汗战争的美国军人为了治疗受伤后遗症服用毒品性镇痛剂，最后变成吸毒者了。最近在韩国社会也广泛传播异丙酚等毒品性镇痛剂，这一点也对我的创作产生了影响。” 她说：“之所以在小说中描绘新兴宗教‘教团’，是因为像最近引起争议的宗教团体JMS一样，越是痛苦的社会，人们就越会陷入邪教”，“意识到在这个时代，梦想痛苦消失的乌托邦的人仍然很多，所以开始写作品。” 郑作家去年凭借着短篇小说集《被诅咒的兔子（Cursed Bunny）》入围英国布克奖国际部门的最终候选名单，备受瞩目。布克奖与诺贝尔文学奖、法国龚古尔奖并称为世界三大文学奖。她将于12日（当地时间）在德国柏林国际文学庆典上，就韩国的幻想文学进行演讲。 “海外读者对古代神话传说对现代韩国的幻想文学产生的影响非常感兴趣。今年5月，我也重新诠释了九尾狐传说，出版了长篇小说《狐》（ITTA出版社）。下一部长篇小说将讲述鬼神故事。”

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