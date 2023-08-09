台风“卡努”中心紧贴首尔，大概率贯通韩半岛……9日起全国范围内有雨. August. 09, 2023 08:19. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 预计今年第6号台风“卡努（KHANUN）”的中心将紧挨着首尔东侧，贯穿韩半岛。台风将贯穿韩半岛内陆，而且缓慢移动，在全国范围内洒下倾盆大雨，因此有人担心台风灾害会进一步扩大。 据气象厅8日透露，台风卡努将于10日上午以强度“强”（最大风速每秒33米以上不到44米）登陆庆南统营附近的南海岸，10日下午在全北全州东北部变更为强度“中”（最大风速每秒25米以上不到32米），向北移动。预计台风特报将从9日下午济州开始，当晚扩大到全罗、庆尚等南部地区，10日将扩大到庆北忠清首都圈。 台风带来的这场雨将从9日开始。降雨量最多的地方可能是江原岭东。从9日到11日，岭东地区将出现200~400毫米（最大600毫米以上）的强降雨，特别是预报将下起每小时最多100毫米的“极端暴雨”。岭东地区之所以下暴雨，不仅是因为位于台风半径的右侧，属于刮大风的“危险半圆”，而且是由于太白山脉的地形因素所致。从台风边缘吹来的赤道高温多湿的水蒸气遇到高山的阻拦，使雨云带变得强烈。 其他地区中，忠南西海岸和南部地区、济州100~200毫米、南海岸等最大降雨量达300毫米、首都圈和江原岭西、忠北内陆最大降雨量达每小时30毫米以上。 刮风的强度变强，进入强风影响圈的地区也变宽了。因为台风中心线进入内陆深处，靠近强风半径（从台风中心吹起每秒15米以上的风半径）中心的区域变宽了。以7日为准，“足以使火车脱轨程度的强风”（每秒40米）从庆南南海岸的部分地区扩大到了全罗南道庆南的南海岸。“足以掀飞屋顶能的强风”（每秒25~35米）扩大到了整个南部地区和江原岭东地区。 根据各国台风数值预报模式，卡努有可能比目前预想的向西或向东移动。气象厅表示：“虽然根据北太平洋高气压的扩张趋势、北侧低气压槽、台风的发展程度不同，路径预测也会有所差异，但无论哪个预测值，全国都将进入台风强风半径范围内，预计将出现风雨交加的天气。”

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