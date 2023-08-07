韩国政府决定允许30名企业家在乌克兰逗留. August. 07, 2023 08:04. by 世宗=金炯民记者、申圭镇记者 newjin@donga.comkalssam35@donga.com,. 在对乌克兰的旅行禁令持续有效的情况下，韩国政府决定允许30多名企业家进入乌克兰。继国土交通部组织 第一次重建合作团之后，产业通商资源部也计划于今年10月向当地派遣第二次合作团。 据有关部门6日透露，外交部将从本月开始以企业家为对象，接受例外使用护照访问乌克兰的申请。滞留乌克兰的企业家将被安排在30名左右。从去年2月开始，乌克兰全境被指定为禁止旅游地区，如果未经许可擅自进入乌克兰，将根据《护照法》予以处罚。 据悉，外交部计划，如果允许访问乌克兰的企业家超过30多人，就调整访问时间，以此管理滞留企业规模。外交消息灵通人士表示：“除了政府项目之外，例如，为进行市场调查而访问的企业家规模将控制在30多人左右。”考虑到安全问题等，滞留时间将在两周以内。 此前，有人指出，以经济团体为中心，韩国企业不易参与乌克兰重建事业。世界主要国家对乌克兰的访问没有特别的行政限制。据国土交通部透露，乌克兰的基础设施因战争遭到破坏，重建事业规模在今后10年内将达到1200万亿韩元。 尹锡悦总统在7月18日的国务会议上强调：“要先发制人地准备参与乌克兰重建事业和支援方案。要提供支援让企业安全出入境，将为他们在当地顺利进行活动提供全方位支援。” 随着企业访问乌克兰，民官联合向乌克兰派遣重建合作团也将加快步伐。国土交通部计划在本月底向乌克兰派遣以国土部长元喜龙为中心的第一次派遣团。作为参与企业，尹锡悦访问波兰时参加“乌克兰重建合作企业座谈会”的三星物产、现代建设、可隆全球、HD现代网站解决方案、现代Rotem等被提及。 产业部也将于今年10月派遣第二次派遣团。预计第二次派遣团将以韩国电力公社、韩国水力原子能、斗山能源等能源、电力、成套设备企业为中心。产业部相关人士表示：“政府将确认企业需求，招募访问企业。政府的方针是起到行政、安全等后方支援作用，包括重建事业合作讨论在内的核心活动由企业主导进行。”

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