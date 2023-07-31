男子4x100米混合泳接力也创造韩国新纪录……刷新历届最多的8项全国纪录. July. 31, 2023 08:10. by 金培中 wanted@donga.com. 韩国男子4x100米混合泳接力国家代表队30日在日本福冈举行的2023国际游泳联盟世界锦标赛上刷新了韩国全国纪录。至此，韩国队在本届世锦赛上刷新了8项韩国全国纪录。此前最多的一次是在2019年光州世锦赛上出现的6项。 男子4x100米混合泳接力代表队在大会最后一天30日举行的预选赛中以3分34秒25的成绩，比之前的韩国全国纪录（3分34秒96）快了0.71秒。预选赛全体排在第10位，未能进入到第8位才能进入的决赛。混合泳接力按照仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳的顺序展开比赛，李周浩、崔东烈、金永范、黄善宇依次出击。 韩国游泳名将黄善宇在本届福冈世锦赛上参加了100米、200米自由泳、4x200米自由泳接力等4个项目，并刷新了4项韩国全国纪录。在200米自由泳决赛中，他以1分44秒42的成绩触屏，获得铜牌，刷新了由自己保持的韩国全国纪录，在4x200米自由泳接力赛上，他在预赛和决赛中接连刷新了韩国全国纪录。仅在100米自由泳中未能创造韩国纪录。黄善宇在本届大赛100米自由泳半决赛中以48秒08的成绩排在第9位，未能进入8人参加的决赛。男子100米自由泳的韩国全国纪录是黄善宇在2021年东京奥运会上创下的47秒56。 韩国也是本届世锦赛男子200米自由泳（黄善宇、李浩俊）和400米自由泳（金宇民•以上人名均为音译）、4x200米自由泳接力赛上唯一晋级全部决赛的亚洲国家，在9月开幕的杭州亚运会上夺金的希望非常明朗。

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