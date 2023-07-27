世代相传的爱. July. 27, 2023 08:10. . 彼此相爱，长长久久健康幸福地生活着。每个人对家人的期望都差不多。如果家庭的和睦和健康能够世代相传，还有比这更高兴的事情吗？芬兰的象征主义画家胡戈•辛贝里也是怀着这样的理想献身于家人的人。 每年夏天，辛贝里都会和家人一起去芬兰安静的海边村庄涅门劳塔（音译）旅行。经常住在那里的别墅，描绘家人的日常生活。《傍晚时分》（1913年•照片）也是在涅门劳塔画的。画中的模特是辛贝里的父亲尼古拉和他的儿子汤姆。当时父亲90岁，儿子2岁。夕阳西下时，老人和孙子亲切地牵着手在海边散步。白胡子老人的黑色衣服和金发孩子的白色衣服形成了鲜明的对比。站在海边的老人象征着回归大自然的时间越来越近。相反，刚刚起步的孩子象征着人生的开始。曾是军队公务员的尼古拉生下了超过10个孩子，辛贝里出生时已经51岁了。结婚较晚的辛贝里在38岁时才生下了第一个儿子汤姆。抚养大家庭养育自己的父亲现在由儿子辛贝里照顾。画作虽然只描绘了爷爷和孙子，但是画家的视线也展现了三代人的魅力。用爱连接起来的三代家庭是这幅画的真正主题。辛贝里恳求心爱的父亲和儿子永远健康幸福，并拿起笔来。 他的祈祷行得通吗？尼古拉此后又活了2年，在92岁去世。他的儿子汤姆也很长寿，活到了94岁。遗憾的是画家本人。父亲去世两年后因病去世。享年44岁。这还不到他的父亲和儿子人生的一半。即便如此，将三代家庭的爱和幸福永远刻在画幅上，应该算是某种安慰吧。

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