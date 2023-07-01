柴可夫斯基音乐大赛闭幕，3名韩国人斩获第一名……在器乐部门首次登顶. July. 01, 2023 07:54. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 29日（当地时间），在俄罗斯莫斯科和圣彼得堡闭幕的第17届柴可夫斯基国际音乐大赛上，金桂熙（29岁）获得小提琴部门第一名，李英恩（26岁）获得大提琴部门第一名，男高音孙志勋（32岁）获得男子声乐部门第一名。这是韩国人首次在该大赛上获得器乐部门第一名。 另外，男低音歌唱家郑仁浩获得男子声乐部门第2名，朴相赫获得大提琴部门第3名，金艺成（长笛）获得木管部门并列第3名，叶秀雅获得钢琴部门并列第4名，李东烈获得大提琴部门第5名等8名韩国人纷纷获奖。 金桂熙毕业于首尔大学音乐学院和慕尼黑国立音乐学院硕士课程，在埃内斯库音乐大赛、安德烈•波斯塔奇尼比赛等大赛上获得了冠军。李英恩毕业于首尔大学，目前在天津茱莉亚音乐学院就读。孙志勋从韩国艺术综合学校毕业后，在德国巴伐利亚戏剧音乐学院修学，并在蒙塞拉特•卡巴耶国际比赛和维奥蒂国际音乐比赛上获得了冠军。 此前柴可夫斯基国际音乐大赛一直得到俄罗斯文化部的赞助，但在俄罗斯入侵乌克兰后的去年4月在国际音乐大赛联盟（WFIMC）会员中被除名。受此影响，西欧音乐人参加今年的比赛大幅减少。经过预备审查进入小提琴部门决赛圈的25人中，西欧国家出身的只有1名斯洛文尼亚人，大提琴部门的25人中没有一个西欧音乐人。

한국어