5名殉职消防员，虽然有些晚，但还是去了显忠院. May. 25, 2023 07:56. by 李素贞记者 sojee@donga.com. “即使是现在，也感谢国家记住父亲的名字和牺牲。” 已故消防士朴学哲（死亡当时26岁）的女儿朴素贞（音）表达了在1983年火灾现场出动时殉职的父亲的遗骸在40年后的25日被安葬在国立大田显忠院的心情。朴消防士在蔚山北区接到住宅火灾报警后出动，因交通事故死亡。朴某说：“虽然有些晚，但父亲能和同事消防员一起被安葬在显忠院，心里很踏实。相信父亲也会安息的。” 政府于2005年制定了《国立墓地法》，规定消防公务员只能在1994年9月1日以后殉职的消防公务员才能被安葬在国立墓地。因此，像朴消防士一样，在此之前殉职的消防公务员们只能被埋在普通墓地。 有人指出，对消防英雄的礼遇不足后，国会于今年3月修改了法律，允许所有殉职消防公务员安葬在国立墓地，与死亡时间无关。因此，消防厅将于25日下午在国立大田显忠院举行对5名殉职消防公务员的联合安葬仪式。 当天联合安葬的消防英雄有已故消防员金永万、已故消防校徐甲相、已故消防士朴学哲、已故消防士郑相泰、已故消防长崔洛均等。 大韩民国第一位殉职消防员金消防员（死亡当时20岁）在釜山中部消防署工作的1945年10月，在扑灭位于釜山釜山镇区的陆军仓库火灾的过程中，因爆炸事故殉职。当时，休假中的金消防员目睹了从家窗户冒出的黑烟，在紧急集合前首先出动，在灭火的过程中，被军用爆炸物炸死了。 虽然同事们找到了他的尸体，并将其安葬在了美军政准备的釜山北区墓地，但随着1990年代墓地周围被开发出来，遗骸变得很难找到。居住在美国的遗属们回国后四处打听，但最终没有找到遗骸。消防厅相关人士解释说：“因为没有遗骸，所以在25日的联合安葬仪式上也只供奉了灵位。” 据悉，1981年在全罗北道群山市玫瑰洞娱乐酒店火灾现场殉职的徐消防教被葬在全罗北道的一个公园墓地，从1991年开始的27年间，因未缴纳墓地管理费而被搁置。殉职消防公务员追悼纪念会在2018年得知这一事实后，代缴了未缴纳金。 消防厅厅长南华英（音）表示：“虽然有些晚，但很庆幸能够提高为国家和国民牺牲的前辈们的名誉”，“为了让消防公务员和遗属们感到骄傲和自豪，今后也会尽全力礼遇和支援殉职消防员。”

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