LS电缆投建的亚洲最大规模的“HVDC海底电缆”工厂竣工. May. 03, 2023 07:59. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 亚洲最大规模的超高压直流输电（HVDC）海底电缆专用工厂（照片）落户江原东海市。LS电缆2日表示，在东海市事业场举行了海底4洞竣工仪式。HVDC专用工厂于2021年7月开工，投资约1900亿韩元，包括高172米的超高层生产塔（VCV塔•垂直连续压出系统）在内，总面积达3.4816万平方米。 HVDC专用工厂内的VCV塔比现有国内VCV塔中最高的大韩电缆唐津工厂的VCV塔（约160米）还要高。据悉，这是HVDC海底电缆生产VCV塔中世界最高的高度。之所以将VCV塔建得如此之高，是因为在制作数十公里长的海底电缆时，会使用超过100度的高温聚乙烯（PE）。如果以水平状态工作，可能会下垂或电缆断裂，因此尽可能垂直地制造长生产线。 LS电缆计划将这里作为全球HVDC项目订单的前沿基地。LS电缆相关人士表示：“最近随着全世界碳中和政策的扩散，欧洲等地正在推进数万亿韩元的HVDC项目”，“通过增设工厂、收购KT Submarine股份等，一直在准备扩大事业。”LS电缆去年成功承揽了总规模达2800亿韩元的HVDC电缆订单。 LS电缆代表具本圭（音）在当天的竣工仪式上表示：“HVDC专门工厂的竣工将成为能源转换时代、电力产业大势上升期增长的加速剂。”LS集团会长具滋殷、（株）LS代表明卢贤、具本圭代表等100多人参加了当天的竣工仪式。

한국어