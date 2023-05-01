韩国现代五项招牌选手全雄泰在世界杯第三站比赛中夺冠，重返世界第一. May. 01, 2023 07:49. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国现代五项的招牌选手全雄泰（28岁•光州广域市厅）登上国际现代五项联盟（UIPM）世界杯第三站比赛冠军宝座，重新夺回了世界排名第一的位置。 全雄泰30日在匈牙利布达佩斯举行的世界杯第3站男子个人决赛中，以1534分的总成绩摘得金牌。他领先获得第二名的埃及选手沙班（1530分）4分。继上月在土耳其安卡拉举行的第2站比赛上获得银牌后，全雄泰连续两站比赛登上领奖台。他没有参加3月在埃及开罗举行的第一站比赛。 全雄泰在本站比赛击剑项目中获得第一名、游泳第四名、骑马第十一名。在三个项目合计分数中排名第一的全雄泰在最后的激光跑（射击+田径）项目中根据之前已获得的分数，比排名第二的沙班早5秒出发。全雄泰虽然在激光跑中仅排在第8位，但是因为之前拉开了比分差距，最终获得了金牌。 在本站比赛之前，世界排名第二的全雄泰挤掉2021年东京奥运会金牌榜的约瑟夫•钟（英国），再次跃居世界排名第一位。全雄泰在东京奥运会上获得铜牌，成为韩国现代五项历史上首位奥运会奖牌得主。 全雄泰表示：“继第二站世界杯银牌之后，终于获得了金牌，感到非常高兴。第二站世界杯之后，我没有回韩国，而是留在欧洲进行训练”，“从现在开始，我将开始为在英国举行的世界锦标赛（8月）和杭州亚运会（9月）做准备。”全雄泰将在亚运会上挑战大赛2连冠。 徐昌完（26岁•全南道厅）在本次大赛中获得1523分，位居第四。获得铜牌的是捷克选手马丁•布拉赫（1525分）。

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