“未满足个人信息保护标准”，意大利当局表示将暂时切断ChatGPT服务连接. April. 03, 2023 07:59. by 趙은아 achim@donga.com. 意大利当局表示，将暂时切断对话型人工智能（AI）聊天机器人ChatGPT的连接。意大利成为了第一个禁止使用ChatGPT的西方国家。 据路透社1日报道，意大利数据保护厅上月31日表示：“在ChatGPT满足意大利个人信息保护标准和规定之前，将暂时切断服务连接。”也就是说，ChatGPT有可能侵犯个人信息。 数据保护厅认为，ChatGPT为了学习算法，大量收集并储存个人信息的行为没有正当化的法律依据。接着还警告说：“如果ChatGPT开发公司OpenAI在20天内不提出解决方案，将处以ChatGPT世界年销售额最高4%的罚款2000万欧元（约284亿韩元）。” ChatGPT自去年年末上市后，在全世界范围内大受欢迎，同时处于伦理问题等争议的中心。ChatGPT不公开从何处获取算法学习的数据以及如何处理等，这也引起了争议。 但是欧盟（EU）执行委员会副委员长玛格丽特•维斯塔格当天在推特上表示，“无论使用何种技术，我们都要继续增进自由，保护权利，”表示（欧盟层面）不会禁止使用ChatGPT。

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