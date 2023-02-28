因为“搜刮投资””“借钱投资”，韩国5名青年中就有1人“债务超过收入3倍”. February. 28, 2023 07:54. by 金素英记者 ksy@donga.com. 据调查，每5名19~39岁的韩国青年中就有1人背负着3倍于收入以上的债务。据分析，随着房地产暴涨和股票过热，由于“搜刮（搜尽所有钱财）投资”和“举债（借钱）投资）”导致20岁-39岁人群的负债大幅增加。 韩国保健社会研究院27日发表的《青年未来人生资产实态及应对方案》报告显示，以2021年为准，19岁-39岁为户主的家庭中，总负债偿还比率（DTI）超过300%的家庭占21.75%。DTI是指金融负债余额与可支配收入的比率。DTI在300%以上的青年家庭比率在2012年为8.37%，9年后增至2.6倍。 19岁-39岁为户主的家庭平均负债为8455万韩元（以2021年为准）。这是包括没有负债的人在内的计算结果。以负债者为对象，以同年为基准，平均负债额高达1.1511亿韩元。 保健社会研究院在报告中指出：“通过所谓的搜刮投资和举债投资购买房地产和金融资产的这些人，现在不仅因利率上升而承担贷款负担，还因房地产价格下降和股市及虚拟货币的暴跌等而面临很多困难。如果经济停滞长期化，自立基础薄弱的青年很有可能沦为社会弱势群体。”

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