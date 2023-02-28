摆脱酒和忧郁症的柯克……时隔7年零9个月上演再次夺冠的神奇剧本. February. 28, 2023 07:52. by 金正勋记者 hun@donga.com. 克里斯•柯克（38岁•美国）克服酒精依赖症和忧郁症，在时隔7年零9个月之后再次在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上夺冠。 27日，柯克在美国佛罗里达州棕榈滩花园的PGA国家度假村高尔夫球场（70杆）结束的PGA巡回赛本田精英赛最后一轮第4轮比赛中，经过延长赛的艰苦鏖战终于登上了冠军宝座，自2015年5月以后，时隔近8年再次取得了个人职业生涯第5个PGA巡回赛冠军。 柯克当天抓下4个小鸟球，吞下3个柏忌，打出低于标准杆1杆共69杆的成绩，最终合计低于标准杆14杆共266杆，与当天减少3杆的埃里克•科尔（35岁•美国）一起进入了延长赛（又称加洞赛）。在最后18号洞（5杆）吞下柏忌，被拖入延长赛的柯克在同一个球洞进行的延长赛第1轮比赛中，第3杆击球把小球放在了距离洞口仅剩约40厘米的位置，并轻松抓下小鸟球，从而击败了只是在该洞勉强保帕的科尔。柯克赛后表示：“感谢所有在3、4年间帮助我度过艰难时期的人。特别要感谢我的家人，以及忍受住考验的自己。” 2015年在仁川举行的总统杯上带领美国队夺冠等，此前一直走红的柯克在2019年因酒精依赖症和忧郁症甚至在6个月内放弃了高尔夫。此后专注于治疗的柯克在2020年Korn Ferry巡回赛（2级巡回赛）上夺冠，开始东山再起，去年5月他在PGA锦标赛上排在并列第5位，为东山再起奠定了基础。今年他在索尼公开赛和美国运通公开赛中连续两周位居第三，并在此次大赛中夺冠，宣告了完美的复活。凭借此次夺冠，柯克获得了151.2万美元（约20亿韩元）的冠军奖金，并获得了2年巡回赛参赛卡，以及球员锦标赛和大满贯赛事美国大师赛的参赛权。 另外，到第3轮为止一直排在并列第6位的安秉勋（32岁）当天击出高于标准杆3杆的73杆，最终排在并列第21位（低于标准杆5杆共275杆）。

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