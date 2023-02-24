李周赫：“没有吸入过微尘的嗓音？4年练习的结果”. February. 24, 2023 07:51. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. tvN电视剧《浪漫速成班》（全度妍、郑敬淏主演）每集结束时都会播放一首歌。这是从明朗的前奏开始，立马连接独特音色的原创音轨（OST）《雾花》。 这首歌也像电视剧一样深受观众喜爱。因为应援在孤单的日常生活中互相安慰的主人公们的歌词和创作歌手李周赫（29岁•照片）清雅的嗓音非常契合。21日在首尔麻浦区见到的李周赫表示：“第一次听到歌曲就觉得很好。我觉得应该很适合自己的声音。” 诠释李周赫的标志是“美声”。歌手柳熙烈称赞说“这是一次都没吸入过微尘的嗓音”，他的嗓音充满了清凉和神秘的感觉。还有反转魅力。而他平时的声音和美声相去甚远。 “从小就觉得自己的声音很沉闷。从20岁开始打开录音机练习，寻找自己的声音。想成为从第一句开始就很有冲击力的歌手。因为性格消极，所以不能大声唱歌，经常夹杂着呼吸声，这成为了我的特点，就这样练习了4年左右的时候，产生了‘值得一听’的想法。” 2016年组建了乐队“Gift”。这个名字是为了让他的音乐像礼物一样给粉丝带去安慰而起的。通过每天的街头表演等演出认识的金亨宇（28岁）、郑辉谦（30岁）分别被聘请为贝斯手和鼓手。他们横扫各种街头表演和独立乐队大赛，在2020年当选为CJ文化财团的独立音乐人支援事业“Tune Up”。通过坚持不懈的活动提高了存在感。 “成员们之间经常说‘回归初心吧’。那是参加比赛、进行街头表演的时期。当时好像更愉快地做了音乐。我认为‘Gift’现在不需要任何修饰。‘只在我们中间开心地’才是最优先的。” 他们计划尝试初期自己喜欢的摇滚类型。下月4日在首尔龙山区鹭得岛举行的演出《鹭得岛Live House》的舞台上，将展现不同的“Gift”形象。李周赫说：“在那个舞台上，原声吉他将换成电子吉他，并增加客座吉他演奏者尹锡勋，由4人演奏。”他们将在当天的演出中展示未发行的新曲。

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