继取暖费之后，交通费也要“爆炸”……现在不是对物价放心的时候. January. 25, 2023 07:49. . 继上调电费和城市燃气费之后，从年初开始，交通费也随之上涨，老百姓的忧虑也越来越大。首尔地铁和公交车预定从4月开始涨价，目前正在讨论最多上调400韩元的方案。随着今年冬季最强寒流导致取暖用能源需求增加，各地大声疾呼“取暖费炸弹”的声音也越来越高。由于公共费用接连上涨，老百姓感受到的物价水平越来越高。 首尔市表示，将于下月举行地铁和公交车票价上调听证会，提出300韩元和400韩元两种上调方案。当初曾表示将推进上调300韩元的方案，但后来又追加了400韩元方案。以地铁为标准，票价上涨300韩元时上涨24%，上涨400韩元时一次性上涨32%。再加上从下月1日开始，首尔中型出租车的基本费用将上涨1000韩元。其他地方自治团体也在准备以相似的水平上调交通费。 大部分公共费用已经上涨或即将上涨，因此有人叹息说：“害怕看催缴单。”城市燃气费在去年先后四次上涨了38%，再加上今年冬天全国迎来严寒天气，进入本月以来暖气费最多增加数十万韩元的家庭逐渐增多。从本月开始，家里的电费也上涨了9.5%。预计第二季度以后，城市燃气和电费也将进一步上涨。 当然，由于原材料价格暴涨等原因，公共费用上调是不可避免的。但问题是，如果公共费用同时上涨，很有可能再次刺激物价。在去年的物价上涨率创下24年来的最高值的情况下，对平民来说只能是巨大的负担。由于中国重新启动经济活动，原材料价格上涨，有可能成为物价上涨的压力等，物价方面也存在很多变数。即使物价上涨势头放缓，也不能掉以轻心。 副总理兼企划财政部长秋庆镐表示：“第一季度过后，物价上涨率将在4%线以上，下半年将达到3%-4%左右。”对于政府的展望，部分人担心是不是过于安逸地看待物价状况。如果物价持续上涨，家庭的实际收入就会减少，消费恢复也会被推迟。如果不能勒紧物价的缰绳，民生就不会有稳定，要以这样的觉悟提高警惕。

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