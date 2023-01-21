“会一直呈现作品直到去往天国为止”，尹静姬像电影一样离开. January. 21, 2023 09:44. by 崔智善记者 •金民记者 aurinko@donga.comkimmin@donga.com. 20世纪60~80年代作为“银幕明星”活跃的演员尹静姬（原名孙美子）当地时间19日在法国巴黎去世。享年79岁。 故人的丈夫、著名钢琴家白建宇（77岁）20日给国内电影界人士发短信说：“我的妻子、长期受到大众喜爱的演员尹静姬19日下午5时听着女儿珍熙的小提琴声，像做梦一样安详地离开了人世。”葬礼将按照故人的意愿在巴黎当地举行家庭葬礼。据电影界透露，遗属们将在故人平时经常光顾的巴黎某教堂举行三日葬（死后三天举行的葬礼）。故人的遗骸将安葬在巴黎附近的墓地。 故人在被称为“韩国电影黄金期”的20世纪60~80年代，与同僚演员文姬、南贞妊一起被称为“女演员第一代三驾马车”，受到了大众的喜爱。1944年出生于釜山的故人在朝鲜大学英语系就读期间，突破1200比1的竞争率，于1967年凭借电影《青春剧场》出道。主要作品有《将军的胡须》（1968年）、《神弓》（1979年）、《夜间啼叫的鸟》（1982年）、《危机中的女人》（1987年）、《厚颜无耻之人》（1994年）等。故人的出演作品共达330多部，是当代最优秀的银幕明星之一。 获奖经历也非常华丽。故人在20世纪60、70年代的大钟奖等大型国内电影节上20多次获奖，多次拿到演技奖、人气演员奖等。凭借电影《诗》（2010年）斩获美国洛杉矶影评人协会奖最佳女主角奖，并在澳大利亚亚太电影大奖等国内外7个电影节上获得了最佳女主角奖。电影《诗》是故人出演的最后一部作品。这是继《厚颜无耻之人》之后时隔16年回归大荧幕的作品。故人在作品中饰演了患有阿尔茨海默氏症，与中学生孙子一起生活，陷入诗的世界的美子一角。生前接受《东亚日报》采访时，故人曾表示，“电影演员是表现人类生活的职业”，“将一直坚持到去往天国为止。”据悉，故人从该作品公开的2010年左右开始出现了阿尔茨海默症状。2017年确诊。 故人与被称为“键盘上的求道者”的世界著名钢琴家白建宇作为代表文化艺术界的模范夫妻而闻名。两人1974年在巴黎首次见面，经过2年的热恋，于1976年3月在画家李应鲁（1904~1989年）的巴黎20区住宅举行了婚礼。故人生前在2019年接受《东亚日报》采访时对丈夫流露出依恋之情，并嘱咐丈夫“活得比自己更久”。 据白建宇方面透露，死者从2018年开始阿尔茨海默氏症急剧恶化。2020年，围绕故人的监护人指定问题，故人的弟弟和白某父女之间还发生了法律纠纷。由于尹静姬的死亡，预计成年监护人诉讼将在没有法律判定的情况下结束。 前釜山国际电影节执行委员长金东浩遗憾地表示：“尹某对韩国电影界做出的贡献非常大。”后辈演员金惠秀、已故申相玉导演的儿子申正均导演等也通过社交网络服务（SNS）追悼了故人。遗属有丈夫白建宇和女儿珍熙（小提琴手）。

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