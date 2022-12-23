金周显和李卜铉施压要求更换金融会长，还称这不是官治. December. 23, 2022 07:53. . 金融监督院院长李卜铉前天称赞没有寻求三连任而辞职的新韩金融控股会长赵镛炳，“看到他给后辈们机会，我个人很尊敬”，施压不放弃连任意向的友利金融控股会长孙泰升下台，引发了官治争议。相反，对于在尹锡悦竞选团队中总管政策公约的前国务调整室长李锡骏被选定为NH农协金融控股会长候选人一事，他却狡辩说：“这不是官治。” 赵镛炳会长在今年6月有关不正当招聘疑惑被大法院确定无罪后，有人观测说很有可能连任三届，但赵会长突然表示，“为酸橙事件负责并作了结”，宣布辞职，其背景令人好奇。孙泰升会长因酸橙基金事件受到了金融委员会的严惩处分。酸橙事件不亚于金融公司的错误，对不良监督也有责任。虽说在政权交替后，监督机关的负责人更迭，但监督机关却很容易把监督不力的责任推卸给金融公司，因此，仅凭监督机关的单方面决定，能否要求最高经营者辞职，必须考虑到本人对严惩处分不服，寻求法院判决的可能性，以及金融公司的独立性，慎重考虑。 李卜铉院长对于李锡骏前室长被选为NH农协会长候选人一事表示：“农协是因为大股东的决定才这样，反过来说，‘因为存在官治争议，所以最好不要那样做’，这才反而是官治。”金融委员长金周显也在前一天压迫孙泰升会长下台，对李锡骏前室长表示：“金融不都是官治吗?”两者都近乎于文字游戏。 即使金融都是官治，官治成为问题，也是用官治加强与政权的勾结的时候。之所以担心总管竞选团队的人被选定为NH农协会长候选人，是因为与政权的勾结。与新韩金融不同，友利金融的股份分散，实际上没有主人。在这样的金融公司，如果会长辞职，下一任会长很容易是亲政府人士中选。如果加强金融公司的独立性、防止这种情况出现，是监督机关本应采取的本职措施，那就是官治。

한국어