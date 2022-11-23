中国OTT上映韩国电影……“萨德报复”后时隔6年的第一次. November. 23, 2022 07:47. by 洪秀英记者、北京=常驻记者 金基龙 gaea@donga.com、kky@donga.com. 在中国下达“限韩令”6年之后，在线视频服务（OTT）首次提供了韩国电影服务。韩国总统室表示，“以15日举行的韩中首脑会谈为契机，中国采取了OTT措施予以回应”，认为此举具有意义。 22日，在中国OTT腾讯视频中，洪尚秀导演的《江边酒店》（2018年）以《江边旅馆》为题正在上映。韩国电影振兴委员会中国代表处首席代表郑敏英（音）表示：“《江边酒店》得到国家广电总局的许可，从本月初开始在腾讯视频上放映，”“这是中国因萨德矛盾而开始以限韩令进行报复后，韩国电影首次登上中国三大OTT平台（腾讯、优酷、爱奇艺）。” 中国为反对韩国部署萨德，从2016年开始实施了禁止进口韩国艺人出演的电视剧、电影、广告、游戏等的限韩令。对于洪尚秀的作品登上腾讯视频上，有人分析说这是“解除限韩令的信号弹”。 对此，韩国总统室强调说：“这是韩中首脑时隔3年在印度尼西亚巴厘岛举行面对面会谈，打开合作之门的结果。”总统弘报首席秘书金恩慧表示：“尹锡悦总统在15日的韩中首脑会谈中强调了文化、人员交流的重要性和沟通的必要性，中国国家主席习近平也对此表示赞同。” 不过，最近只有几部作品在一点一点地流通，因此很多人评价说，“现在视为正式解除还为时尚早”。限韩令开始的时候，韩国文化商品的流通一下子全部被堵住了。 去年12月在中国本土上映了由罗文姬、李熙俊主演的《哦！ 《文姬》（2020年，郑世教导演）。由于这是时隔6年多的韩国电影上映，人们曾期待今后上映更多的作品，但此后近一年内没有追加上映的电影。北京一名消息人士分析说：“韩国电影已经数年间没有进入中国市场，”“韩国电影在中国很难恢复过去的影响力。”

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