李祥敏就“体面辞职”争议道歉：“本应更加慎重”. November. 15, 2022 07:45. by 赵权亨记者、金恩智记者 buzz@donga.com,eunji@donga.com. 行政安全部部长官李祥敏14日就“体面地辞职”的发言争议表示：“本应该更加慎重的。”共同民主党当天再次向李祥敏施压，要求他辞职，称“为什么还在那个位置上呢?” 在当天的国会预算决算特别委员会上，国民力量党议员郑云天提及李祥敏接受媒体采访时“有谁不想体体面面地辞职，摆脱这种局面呢?”，并指出，“又引发了争议”。对此，李祥敏解释说：“我还以为那是问候我近况的私人短信，所以做出了未经打磨的表述。”他还说：“就算是私信，也本应该更加慎重，”“对各位国民感到非常抱歉。” 但是，当共同民主党议员高永仁（音）声讨称“辞去部长职务是相当体面的事情吗?”时，李祥敏却说：“不要只看一个词，请整体理解整个句子。”高永仁再次问道：“很多国民提出了要求，为什么不辞职呢?”李祥敏称，“在现在的位置上尽最大努力才是最负责任的行为”，断然拒绝了辞职要求。 此外，高永仁就总统室不允许MBC记者搭乘总统专机一事问道：“是不是在调教媒体?”。总统政务首席秘书李珍福回答说：“不要用这种套路进行攻击，一起往好的方向想吧。”这也引发了争议。李珍福在受到共同民主党议员们的集中指责后表示：“如果因为我话说得简短而听起来像是粗鲁的表达，我感到很遗憾。我会小心的。” 当天，国民力量党召开了三选以上重要议员举行非公开座谈会，再次确认了反对在野党就梨泰院万圣节惨案进行国政调查的要求。该党紧急对策委员长郑镇硕在座谈会结束后会见记者时表示：“如果认为（调查结果）不尽如人意，无论是国政调查还是特别检察官调查，到时候再讨论也不迟。”该党院内代表朱豪英也表示：“那是（出席者们）为了掩盖（共同民主党的）‘李在明司法风险’不惜进行场外斗争的政略性要求，我们一致认为应该坚决不参与，（持这一观点的占）压倒性多数。” 国民力量党表示，当天的座谈会上没有讨论李祥敏的去留问题。但一名与会者表示：“有人指出，（李部长）在惨案发生后没有承担政务责任，试图回避责任，国民舆论会如何看待，这令人担心。”

한국어