沾血的鞋子、撕破的裤子……来自失物招领中心的报告. November. 02, 2022 08:01. by 宋振浩记者 jino@donga.com. “原来白色的鞋子变得一团乌黑……” 1日下午3时30分，首尔市龙山区元晓路多功能室内体育馆1楼。来自大邱的李在浩（55岁，音）在察看地上的物品时，在一双鞋前停下脚步开始哭泣。一起来的家人也互相搂着肩膀流下了眼泪。 李某的儿子（25岁）是军队副士官，上个月29日梨泰院万圣节惨案时，因心脏骤停被送往医院，目前处于昏迷状态。李某哽咽着说：“看到脏乱的鞋子，儿子当时应该很痛苦，”“除了让儿子醒来之外，别无他求。” 警方为了能让梨泰院惨案牺牲者家属等寻找失物，从上个月31日晚开始在这里运营失物中心。体育馆的地面和桌子上有124个包、258件衣服、256双鞋子、156个电子产品等，经过身份确认后返还遗失物。据警方透露，在现场收集的遗失物总重量达1.5吨。 逃离惨案现场的女孩张汝珍（21岁，音）当天脚腕上打着石膏，和父亲一起来到了失物招领中心。张某说：“来找当时被人潮挤丢的包，”“虽然很感谢活着出来，但是一想到牺牲者，就感到非常痛惜。”警察在一部手机上插上充电宝打开电源后，电话立即响了起来。打电话的男子用颤抖的声音问道：“能去你们那里拿走○○的东西吗?” 看似遗留品的物品上原封不动地留下了惨案当时的惨痛痕迹。整齐摆放的衣服和鞋子上满是污渍，皱得很厉害，部分还沾上了明显的血迹。黑色夹克上沾有泥沙物和鞋印，鞋跟脱落的皮鞋、脱线的毛衣、折断的眼镜等也证明了当时紧迫的情况。 警方决定，截止到6日24小时运营失物招领中心。本人的遗失物只要拿着身份证访问并填写简单的文件就可以领取，遇难者的遗留品可以由遗属领取。遗失物信息可以在梨泰院事故遗失物中心（02-2198-0109，0111）或警察厅遗失物综合管理系统（www.lost112.go.kr）进行确认。

한국어