美国大型科技企业在“黑色周”损失了1360万亿韩元. October. 29, 2022 07:28. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国五大大型科技企业（苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta）的市价总额本周蒸发了1360万亿韩元。第三季度（7~9月）持续出现盈利冲击，股价暴跌，迎来了“黑色周”。据分析，世界性的消费放缓和企业投资减少导致了对经济敏感的大型科技企业股股价下降。 27日（当地时间），全球最大的电子商务企业亚马逊的股价在发表第三季度业绩后，在时间外交易中下跌了近13%，继Alphabet、Meta、MS之后也迎来了黑色周。第三季度业绩低于市场预期，加上美国消费旺季第四季度（10~12月）经济增长放缓的警告，导致股价暴跌。 运营Facebook、Instagram的Meta当天一天的股价也暴跌了25%。据分析，这是因为主要收入来源的网络广告市场萎缩，再加上市场对元宇宙事业的怀疑越来越大。谷歌母公司Alphabet第三季度的YouTube广告销售额也比前一年减少了2%，进入本周以来公司股价下降了近8%。微软受到了电脑需求减少的打击，苹果第三季度iPhone的销售额为426亿美元（约61万亿韩元），低于市场预测（427亿美元）。 至此，五大大型科技企业的市价总额从24日（星期一）的7.204万亿美元（约1.021万亿韩元）减少到当天（星期四）的6.25万亿美元（约8850万亿韩元），减少了13.2%（约1360万亿韩元）。亚马逊创始人杰夫•贝佐斯的资产也减少了230亿美元（约32万亿韩元）。 进军全球的五大大型科技企业起到了世界经济的晴雨表作用。在高物价高利率下，全球消费者捂紧钱包，企业开始削减网络广告费，这导致了大型科技企业的盈利冲击。 有分析称，在全球经济萧条的忧虑下，市场的企业评价标准从未来增长性转变为快速的结构调整。彭博社当天报道说：“比起雄心勃勃的未来增长计划，节约费用计划变得更为重要。” 亚马逊首席财务官（CFO）布莱恩•奥尔萨夫斯基当天在电话会议上警告说：“我们正在采取勒紧腰带的措施”，“部分事业部门中断新雇用，研究事业性，可能会放弃某些事业。”

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